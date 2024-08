X Raiders houdt in hun nieuwe video het extreemste verjaardagsfeestje ooit

Ken je dat gevoel? Dat ene nare, knagende, dat je krijgt wanneer niemand naar je wil luisteren, terwijl je alles toch beter weet? Mr. Rectum, de zanger van X Raiders, kent dit gevoel maar al te goed. Hij voelt zich zo ongehoord dat hij met zijn blote hand chocopasta op een broodje smeert, en tijdens de eerste hap een soort voedselgevecht met vreemde objecten over zich heen haalt. Een begrijpelijke reactie.

Ondertussen vertelt de zanger ons even goed hoe het allemaal zit. Toch zit ik na deze video met meer vragen dan antwoorden. Zijn katten nou cool of niet? Is seks voor de lol? En wat moet ik denken van het schone gelaat van Mr. Rectum? Voordat ik de kans krijg om zijn statements te laten bezinken is het alweer afgelopen. De video eindigt in een smerige cocktail van sauzen, confetti, champagne en een verjaardagscadeautje. Wil je weten hoe het er live aan toe gaat bij de X Raiders? Hieronder wat shows van de band op een rijtje.

10 Mei | Mezz, Breda

19 Mei | Pacific Parc, Amsterdam

19 Mei | “Goin’ Rectal” in Ketelhuis, Amsterdam

20 Mei | Bosuil, Weert

16 Juni | Cacaofabriek, Helmond

Bekijk de clip voor Thus Spoke Mr. Rectum hierboven.