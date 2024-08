De nieuwe Xbox-consoles nemen al je gameproblemen weg, maar maken nog geen indruk

Toen ik voor de eerste keer op mijn Xbox Series X inlogde, werd me gevraagd of ik mijn instellingen van de Xbox One X wilde overnemen. Ik koos ‘ja’ en belandde probleemloos op mijn oude vertrouwde startscherm. Direct kon ik verder waar ik gebleven was, alsof ik helemaal niet zojuist een gloednieuwe gameconsole had opgestart. Verschrikkelijk handig, maar ik was er tegelijkertijd ook niet écht van onder de indruk.

Dat vat mijn ervaring met de Xbox Series X perfect samen. De nieuwe console voelt aan als een Xbox One X die wel iets verbeterd is, maar vooral gewoon wat gebruiksvriendelijker is geworden. Toen ik mijn recensie-exemplaar testte, waren er amper games beschikbaar om aan te tonen waar al de nieuwe hardwarekracht voor nodig is. Wel had ik toegang tot een uitgebreide bibliotheek van oudere games die ook op deze Xbox te spelen zijn en een kleine hoeveelheid games die al geoptimaliseerd zijn voor het nieuwe systeem.

Door het gebrek aan games – die toch het bestaan van een nieuwe console rechtvaardigen – voelt de nieuwe generatie Xbox-spelcomputers aan als de minst essentiële tot nu toe. En de games die in de komende weken een upgrade voor de Series X en S krijgen, zijn in wezen gemaakt voor een console die veel minder krachtig is. De vernieuwde versies van Forza Horizon 4 en Gears of War 5 doen me vooral denken aan hoe goed de games er al uitzagen — maar op mijn 60Hz-4K-LED-HDR-scherm is het moeilijk om de verbeteringen te zien. Sterker nog, ik vond het moeilijk om überhaupt verbeteringen te spotten in de video die de techkoningen van Digital Foundry maakten over Gears 5. De nieuwe hardware en rendering-technieken zorgen er wel voor dat alles er anders uit gaat zien, maar niet per se beter.

De nieuwe Xbox-consoles zijn ook zo gemaakt dat je game-ervaring zo soepel mogelijk verloopt. De Quick Resume-functie werkt niet vlekkeloos met alle games, maar wel met de meeste Xbox One-spellen en alles wat je via Game Pass kunt spelen. Zoals de naam al suggereert, wissel je dankzij Quick Resume bliksemsnel tussen games, zodat je de meeste laadtijden omzeilt en na een kort ogenblik gewoon je game weer oppikt waar je was gebleven. Dat is vooral fantastisch voor een spel als Forza Horizon 4. De racegame heeft zelfs op de Series X irritante laadtijden, die je in principe voor eeuwig kunt ontwijken met Quick Resume.

Echt heel relevant is dat niet. Met de Series X bespaar je vijftig seconden wachttijd die je op de One X wel had. Prima natuurlijk, maar ik heb de laadtijden van de One X nooit echt ervaren als een probleem dat ik dringend moest oplossen.

Toen ik mijn One X in 2017 kocht, duurde het een paar weken voor ik er verliefd op werd. De Series X daarentegen overtreft mijn game-pc qua hardware en is ook veel makkelijker om in te stellen. Zowel de Series X als de goedkopere Series S hebben uitstekende HDR-kalibratieopties. Mijn tv gaat automatisch in gamemodus als ik een game opstart en schakelt over op de normale tv-modus als ik video’s bekijk. Het is een kleinigheidje, maar wel een die ik erg waardeer, omdat ik mijn Xbox niet alleen gebruik om te gamen, maar ook om veel series en films mee te kijken.

De One X had daarentegen niet zo’n dramatisch tekort aan topgames als de Series X nu. Ik kan daarom nog weinig zeggen over het belangrijkste aspect van een nieuwe console: de games. Deze week krijgen we Series X-versies van Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Dirt 5 (stuk voor stuk spellen die je ook kunt spelen op je Xbox One) en krijgen een paar recente games een update. Of de nieuwe hardware veel betekent voor deze spellen is moeilijk te zeggen, omdat ik het nog niet heb kunnen zien.

Kortom: als je al een One X hebt of geen 120 Hz-tv, dan biedt de Series X op dit moment slechts een oplossing voor een paar zeer minieme probleempjes. Het is dus ook nog te vroeg om een zinvolle vergelijking te maken tussen de Series X en de Playstation 5. En voor een apparaat dat 500 euro kost wil je zulke vragen wel beantwoord hebben.

Het is makkelijker om het over de Series S te hebben – het schijfloze 1440p-alternatief voor de Series X, dat 300 euro kost. Het apparaat heeft veel van dezelfde gemakken en functies en presteert echt goed – ook vergeleken met de Series X. Op een 4K-tv ziet alles er geweldig uit. De hoge framerates, heldere HDR-beelden en post-processing-effecten leiden af van wat er met de verlaagde beeldresolutie verloren gaat. Het is een goede budgetoptie voor 4K-tv’s en een extreem goede optie als je een oudere 1080p-tv hebt.

Allebei de apparaten zouden gemakkelijk in of op je tv-meubel moeten passen. De Series S is verrassend licht en klein – ongeveer zo groot zo als een doos tissues – en makkelijk om helemaal uit het zicht te zetten. De Series X is een imposanter apparaat en bijna twee keer zo groot als de One X. Ik denk dat de meeste mensen wel een plekje kunnen vinden om ’m ergens neer te zetten, maar wees gewaarschuwd: de Series X stoot door de enorme ventilator aan de bovenkant veel warmte uit. Ik zou je zeker aanraden om hem in een goed geventileerde ruimte te zetten en niet direct te richten op iets dat warmtegevoelig is. Zelfs wanneer de Series X aanstaat maar je ’m niet gebruikt, voelt ie nog aan als een kleine radiator. Gelukkig blijft de console wel vrij stil – zelfs als je ’m intens gebruikt.

Ik ben wel enigszins sceptisch over de harde schijf van 500GB van de Series S. Moderne games worden almaar groter en de harde schijf van 1TB van de Series X had ik in no-time vol. De Series S maakt wel iets efficiënter gebruik van de ruimte – het kost in vergelijking met de Series X veel minder ruimte om er een spel op te installeren – maar alsnog is het tegenwoordig geen uitzondering meer als een game bijna 100GB ruimte inneemt. Dat zal zeker niet minder worden als er eenmaal geen games meer voor de PS4 en Xbox One worden gemaakt.

Gelukkig kun je op deze beide Xboxen oudere games spelen en wordt je Xbox One-bibliotheek naadloos overgenomen. Daarin blinken deze consoles wél echt uit, en voor mensen die de One X hebben overgeslagen zijn deze apparaten een onmiskenbare upgrade. Maar omdat er tot nu toe nog geen nieuwe games zijn en de oudere games niet ongelooflijk uitgebreid geüpdatet zijn, is het moeilijk om hun bestaan echt te rechtvaardigen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE US.

