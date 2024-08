XXXTentacion is doodgeschoten in Miami

XXXTentacion is gisteren doodgeschoten in Miami, dat bevestigt de politie in de staat Florida. De twintigjarige rapper (echte naam Jahseh Onfroy) werd omstreeks 16.00 uur lokale tijd van dichtbij geraakt terwijl hij in zijn auto zat. Hij bevond zich bij een motorsportwinkel en werd benaderd door twee bewapende personen die hem mogelijk wilden overvallen. Kort hierna werd hij naar het ziekenhuis gebracht waar hij dood werd verklaard.



Onfroy had in zijn carrière meerdere hits en brak vorig jaar door met zijn nummer Look At Me. Zijn album ? (met daarop de hit Sad!) belandde dit jaar op nummer één in de Amerikaanse Billboard 200, en zijn debuutplaat 17 werd het jaar ervoor ook hoog genoteerd.



https://youtu.be/LQwbaXMVslM

Hoewel de rapper veel succes had, was zijn leven niet zonder controverse. Hij werd verdacht van het mishandelen van zijn zwangere vriendin en vertelde aan de media hoe hij ooit een homoseksuele jongen zo hard had geslagen dat er bloed onder zijn nagels zat. Dit was voor Spotify reden om hem uit playlists te halen, waar de streamingdienst later op terugkwam na kritiek van fans.



Ondanks deze vreselijke daden had XXXTentacion veel fans, ook in Nederland. Artiesten als Boef, Ronnie Flex en Leafs lieten weten geschrokken te zijn van het overlijden.

https://www.instagram.com/p/BkLl6wOHcej/

