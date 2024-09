YACHT verzon een sekstapeschandaal als promostunt en dat is een kwalijke zaak

beeld: screenshot Yachts sextape website

UPDATE: YACHT heeft zijn excuses aangeboden en een verklaring afgegeven over de situatie. Lees er hier meer over.

Videos by VICE

Geef het slachtoffer nooit de schuld – dat is de mentaliteit die het sociale-mediatijdperk heeft geprobeerd erdoorheen te krijgen als het gaat om seksueel misbruik en seksueel geweld. En dat is een goed idee. Slachtoffers gebruiken sociale media als wapen in de strijd tegen lastigvallerij die anders onopgemerkt zou blijven. Maar wat gebeurt er als blijkt dat het slachtoffer onzin zit uit te kramen? Dat is wat er nu aan de hand is met het dancepopduo YACHT: dat meldde een paar dagen geleden dat een sekstape van hen samen was uitgelekt en online was gezet.

De band kondigde het nieuws aan via hun facebookpagina waarbij ze om medeleven en begrip van hun fans vroegen:

“Dat we publieke figuren zijn, betekent niet dat we hierom hebben gevraagd. Zoals iedereen moeten wij nog altijd zelf de keuze hebben om met de wereld te delen wat we zelf willen. Vandaag is die keuze ons afgenomen. Onze hoop is dat jullie begrip zullen tonen en niet op zoek zullen gaan naar ons privé-eigendom, wat onbedoeld publiekelijk werd gemaakt. We hopen dat jullie begrijpen dat dit geen lekker schandaal is, maar misbruik.”

Fans lieten massaal hun steun zien. “Fuck dit,” schreef iemand, “we zullen altijd onze support blijven tonen. Beter nog, ik had het nieuwe album nog niet gekocht, maar dat ga ik nu direct doen.”

“Julie zijn altijd heel integer geweest, en die integriteit zijn jullie vandaag niet kwijt geraakt. Jullie zijn misbruikt en tot slachtoffer gemaakt,” schreef een ander.

De band heeft er zelfs nieuwe fans bij gekregen. “Heb jullie muziek nooit gehoord, maar ik waardeer en heb respect voor jullie situatie en de manier waarop jullie ermee omgaan,” schreef iemand.

Slechts drie uur na dit bericht, dat meer dan duizend likes genereerde, kwamen ze met een vervolgbericht: ze gingen de strijd aan met de diefstal van hun sekstape door deze zelf aan te bieden voor vijf dollar, via hun website.

“De video is nu in het publieke domein, daar kunnen we niks meer aan veranderen. Maar we kunnen proberen zo YACHT mogelijk te zijn en ons eigenaarschap zo veel mogelijk terug te nemen. Dus we willen één ding van je vragen: voel je toch de absolute behoefte om de tape te bekijken, doe het dan niet op een of andere tubesite of via een torrentdownload – we vragen je om de video dan direct, Louis C.K.-stijl, van onze website te downloaden.”

Muziekblogs die normaal erg lekker gaan op dit soort clickbare non-muziekverhalen, namen het gelijk in alle guitigheid over. Het was tenslotte een officieel statement van de band zelf. Onder andere Pitchfork, de Los Angeles Times en Billboard namen de statements over in belangrijke nieuwsberichten.

Maar iets leek er niet te kloppen.

Om te beginnen is drie uur wel erg kort om de keuze te maken toch een slaatje te slaan uit je persoonlijke leed, en ook best wel weinig tijd om gelijk een hele pagina op te zetten met een leeftijdsslot, waar de video met creditcard gekocht kan worden.

Daarbij had niemand de tape tot dan toe ook daadwerkelijk gezien. Een snelle zoektocht naar ‘YACHT sekstape’ resulteerde voornamelijk in links naar de sekstape van Pamela Anderson en Tommy Lee (die inderdaad is opgenomen op een jacht). De verklaring van de band, die logischerwijs een zeer groot deel van de wereld zou bereiken, doet vermoeden dat minstens één iemand de tape al wel gezien had.

Zelfs nadat de tape officieel ‘gereleased’ was, leken de enige mensen die hem daadwerkelijk ook konden zien toevallig ook bekende vrienden van de band, die er direct over begonnen te tweeten. Miranda July liet weten dat ze de tape had gekocht en deelde heel lief ook een link naar het hartverscheurende verhaal op Facebook:

I have to admit I bought the @YACHT sex tape https://t.co/QPVYZ3QoOI and: Woah. More of an actual turn on than most. Probably bc: true love. — Miranda July (@Miranda_July) May 9, 2016

Eric Wareheim, van Tim and Eric, had een zeer duidelijke kijk op het verhaal:

whoever hacked and leaked @YACHT’s sex tape should be castrated. — eric wareheim (@ericwareheim) May 9, 2016

Jorma Taccone van The Lonely Island, die eerder met de band childe, twitterde een vaag screenshot van de tape:

What the f*** is this?! @YACHT is one of my favorite bands. They made a sex tape and crashed a server apparently?? pic.twitter.com/nQIgQ3sIwX — Jorma Taccone (@jormataccone) May 9, 2016

Nick Thorburn van Islands bemoeide zich er ook mee, met een tweet die ondertussen is verwijderd:

Eigenlijk waren de enige foto’s die er te zien waren allemaal van dit soort – nightvision-screenshots, geschikt voor alle leeftijden. Meestal als een sekstape op het internet terechtkomt, duurt het niet lang voordat je wordt doodgegooid met niets verhullende foto’s en illegale downloadlinks; maar dit keer waren er enkel brave, onduidelijke screenshots te zien.

Een poging om de tape daadwerkelijk te downloaden, leidde naar een 404-error die deed vermoeden dat er op dat moment zoveel mensen de tape probeerden binnen te halen, dat de server was gecrasht.

Het bericht van YACHT begon viral te gaan, en als iemand die de lol wel inziet van het trollen van een goedgelovige en overwerkte mediaredactie, had ik gelijk door dat het hier om een idealistische stunt moest gaan. De aanwijzingen waren duidelijk zichtbaar in hun post:

“Muziek is geen kunst meer, het is content geworden. We hoeven niet in wéér een column te schrijven over waarom kleine bands als wij het moeilijk hebben.”

En iets later in het bericht tilden ze de sluier verder op dan alleen het tipje:

“Onze smaak in de slaapkamer is misschien ongewoon en afstotelijk voor sommigen, maar iedere seksuele ervaring is anders, dus dan zou iedere persoonlijke ervaring ongewoon en afstotelijk zijn, toch?”

Kom op. Het was duidelijk dat ze er juist alles aan deden dat je die tape wél wilde zien. Ze zeiden nog net niet: “Sommige mensen zullen het misschien niet voor mogelijk houden dat we deze bizarre objecten in onze openingen stopten terwijl we over tien bussen heen sprongen op een crossmotor, maar heb alsjeblieft respect voor ons seksleven,” vergezeld van wat veelbetekenende gifjes.

Sekstapeslachtoffer Kim Kardashian, naar wie YACHT een verwijzing maakte in hun post, liet in een subtweet weten niet gecharmeerd te zijn van de stunt:

Super random but I hate when people put out fake stories to sell their products. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) May 10, 2016

Jezebel deed eerder al verslag van het verhaal en postten een update, waarin ze verwezen naar een mail die ze afgelopen 6 april kregen van Claire L. van YACHT. Daarin stond:

“Voor onze aankomende video voor I Wanna Fuck You Till I’m Dead gaan we doen alsof er een sekstape van ons is gelekt.

In de dagen voorafgaand aan de release van de video zullen we doen alsof we gehackt zijn, waarbij we posts op onze sociale media zullen verspreiden die het verhaal ondersteunen. Daarna zullen we doen alsof we zelf stelling nemen door de tape te gaan verkopen, waarbij we doen alsof de server crasht, etc.”

Noisey heeft geprobeerd Evans te bereiken, maar helaas zonder resultaat.

Eergister verscheen deze video, die niet veel meer is dat een beetje SFW-gezoen op PornHub.

Als promotiestunt was dit verhaal een enorm succes. Het verhaal van YACHT en hun vermeende sekstape domineerde ruim een halve dag het internet, wat ongeveer het maximum is voor een viralverhaal. Door dit verhaal kregen ze heel wat meer aandacht dan voor hun vrij onbeduidende album uit 2015.

Maar door de media te trollen om een punt te maken over waar kwijlerige bloggers toe te verleiden zijn, deed YACHT eigenlijk iets heel naars. Ze maakten misbruik van hun fans en het begrip dat zij hebben voor mensen die slachtoffer zijn van een serieus misdrijf. YACHT misbruikte het vertrouwen waarop het idee van ‘geef het slachtoffer nooit de schuld’ is gebaseerd.

De recente naaktfoto’s van beroemdheden als Jennifer Lawrence die zijn uitgelekt, hebben laten zien hoe inadequaat de wetgeving nog is rondom dit fenomeen. Lawrence liet in Vanity Fair zeer duidelijk weten waar de ernst van de situatie ligt: “Het is geen schandaal, het is een seksgerelateerd misdrijf. Het is aanranding. Het is afschuwelijk en de wet moet worden veranderd, en wij moeten veranderen.”

Vaak worden in dit soort scenario’s de slachtoffers ervan beschuldigd dat ze het seksueel getinte materiaal zelf hebben gelekt, als publiciteitsstunt of schreeuw om aandacht. In het geval van YACHT is dat ook precies wat er is gebeurd, waarmee ze de relatie tussen het lekken van zulk materiaal en aandachtzoekerij hebben versterkt. Ongetwijfeld wordt het hierdoor moeilijker voor mensen die oprecht slachtoffer zijn om dit te bewijzen en ervoor uit te komen.

Veel mensen (vooral vrouwen) die hun pikante foto’s of video’s ongewild op het internet zagen verschijnen, gaan een zwaar en beschamend proces in om het materiaal verwijderd te krijgen. John Oliver had hier iets heel slims over te zeggen vorig jaar, waarin hij focust op een zaak van een alleenstaande moeder die tegen peperdure rekeningen en belachelijke legaliteitskwesties aanliep toen ze probeerde naaktfoto’s van zichzelf verwijderd te krijgen van een wraakpornowebsite. In de meest extreme gevallen, zo bleek uit het verhaal van Oliver, moesten vrouwen nieuwe naaktfoto’s van zichzelf maken die ze dan moesten opsturen naar een copyrightkantoor in Washington. Het hacken en lekken van accounts en wraakporno zijn verschrikkelijke misdaden met verwoestende gevolgen voor slachtoffers. Veel van hen hebben ontslag moeten nemen, of probeerden in het ergste geval zelfmoord te plegen.

De twee bandleden van YACHT hebben misbruik gemaakt van al hun fans, die hen wilden steunen in iets wat de levens van zo veel mensen al kapot heeft gemaakt. De band heeft er nieuwe fans bij gekregen, ze hebben meer albums verkocht, en ze werden onderdeel van het nieuws. Maar tegen welke prijs?