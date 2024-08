De Japanse maffia dealt nu ook in zeekomkommers

Je kunt dingen als gokken, drugshandel en chantage op veel to-dolijstjes van georganiseerde criminele bendes vinden. Zo ook op die van de Yakuza, die hier al meer dan honderd jaar hun brood mee verdienen. Het gaat goed in de onderwereld: al in 2008 waarschuwden de Japanse politie dat de georganiseerde misdaad zoveel invloed had op de financiële markt dat het zelfs de economische fundamenten van Japan bedreigde,” schreef The Japan Times. En nu blijkt dat de Japanse maffia niet alleen goed geld aan het verdienen is in de onderwereld, maar ook onder water: met zeekomkommers.



De delicatesse is zeer populair in Azië. Japanners smullen ervan en verdienen ongeveer 162 miljoen euro per jaar met de export van gedroogde zeekomkommers. De Yakuza springt in op deze enorme vraag en bevist ze volgens The Telegraph zonder vergunning, om ze vervolgens voornamelijk in Hongkong en China te verkopen. Het tijdschrift Shukan Bunshun meldt dat de bendes daar bijna net zoveel geld mee verdienen als met amfetaminen.

Videos by VICE

Drie jaar geleden onderschepten de autoriteiten in het noorden van Japan een illegale lading zeekomkommers, ter waarde van ongeveer 1,5 miljoen euro. En vorig jaar moest Kenichi Shinoda, het hoofd van Yamaguchi-gumi, het grootste Yakuza-syndicaat in Japan, een boete van ongeveer 775.000 euro betalen, omdat hij werd betrapt met 60 ton zeekomkommers.

De Japanse regering probeert nu te vechten tegen de illegale vangst van zeekomkommers – met matig succes. De regering houdt de Yakuza nauwlettend in de gaten en reguleert hun activiteiten deels (de organisatie mag bijvoorbeeld geen bouwcontracten afsluiten), maar de verschillende groepen worden niet als verboden beschouwd. De Yakuza heeft kantoorgebouwen en eigen visitekaartjes. Daarnaast is er een tijdschrift voor fans, waarmee geïnteresseerde lezers op de hoogte worden gehouden van nieuws uit de onderwereld, schrijft The Washington Post.

Het maakt het werk van de politie ook niet makkelijker dat de Yakuza veel geld heeft. Met veel geld kun je veel boten kopen en gewoon naar internationale wateren varen om daar te vissen.

Uiterlijk 2020 wil de regering samen met de Japanse Visserijvereniging een visserijcertificaat invoeren, waarmee de herkomst van de zeekomkommers kan worden vastgesteld, om zo de illegale export van de Yakuza te voorkomen. Maar zelfs deze nieuwe hindernis zou de Yakuza niet echt gaan schaden, want naast nieuwe inkomsten uit cybercriminaliteit en illegale zeekomkommers, wil de organisatie nu ook gaan handelen in gestolen meloenen.

Volg MUNCHIES op Facebook, Instagram en Flipboard .