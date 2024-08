Yanny/Laurel en ‘De Jurk’ – is er een verband tussen wat je hoort en ziet?

Vanaf het moment in 2015 dat die ene foto van die intens verwarrende jurk in korte tijd miljoenen vriendschappen op de proef stelde, zijn alle media in de wereld op zoek naar het nieuwe verwarrende plaatje dat “het internet breekt.”

Vooralsnog heeft geen van de plaatjes waarmee men op de proppen kwam het internet daadwerkelijk gebroken – de meerderheid is niet eens echt verwarrend (neem bijvoorbeeld die foto waarbij de vraag was of het hier gaat om glimmende benen of benen met witte verf erop – iedereen ziet dat dat verf is???)

Vandaag is het “overrompelende ding dat het internet verdeeld” een keer geen plaatje, maar een geluid: het laurel/yanny-fragment, dat zelfs de NOS haalde. Weer zijn mensen woedend op elkaar, omdat de een “Yanny” hoort en de ander “Laurel,” of precies andersom. Er zijn zelfs mensen die “Yammy” schijnen te horen.

laurel vs yanny: debunked in 15 seconds pic.twitter.com/Oadnj5szzz — Ghastly (@Ghastly) May 16, 2018

Een paar theorieën over waarom sommige mensen “Yanny” horen en anderen “Laurel,” die al snel online verschenen, komen op hetzelfde neer: beide woorden worden op een andere frequentie afgespeeld, en omdat we allemaal andere frequenties oppikken horen sommigen “Yanny” en anderen “Laurel” (en sommigen allebei).

Wat niemand echter nog schijnt te hebben onderzocht, is of er een verband is tussen wat je hoort, en welke kleuren je in die verdomde blauw/zwart/wit/gouden jurk waarmee dit gelul allemaal begon.

Het antwoord is – en het spijt me om dit te moeten zeggen – “nee.” We hebben een klein onderzoekje verricht onder de redacteuren van VICE, en de resultaten waren als volgt:

Laurel + wit/goud: 1

Laurel + blauw/zwart: 3

Yanny + wit/goud: 1

Yanny + blauw/zwart: 3

Yammy + wit/goud: 1

Yammy + blauw/zwart: 1

Wat blijkt: we zitten hier allemaal enorm onze tijd te verdoen.