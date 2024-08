We spraken de fotograaf die een plek heeft gewonnen op onze VICE Expo

Dit artikel is een samenwerking tussen VICE+ en Huawei.



Eén ding is zeker: jullie hebben massaal deelgenomen aan onze wedstrijd om één van de vier fotografen te worden die we tentoonstellen tijdens onze VICE Expo. Spijtig genoeg voor alle andere kandidaten en geweldig genoeg voor haar, kozen we uiteindelijk voor de Brusselse Yaqine Hamzaoui. Haar werk zal te zien zijn naast dat van Thor Salden, Romain Vennekens en Kelly Fober. Waar? In de Halles Saint-Géry (oftewel de Sint-Gorikshallen) gedurende heel Listen! Festival, van 18 tot 21 april. Wees dus geen slechte verliezer, en kom gewoon een kijkje nemen. Want zoals je ouders al tegen je zeiden: deelnemen is belangrijker dan winnen.

Om een gezicht te kunnen plakken op dit talent dat ons heeft kunnen overtuigen, besloten we af te spreken met Yaqine (22), om meer te weten te komen over haar werk, haar verschillende projecten en hoe Blu Samu haar beste maatje is geworden.

Martha Da’Ro gefotografeerd door Yaqine Hamzaoui.

VICE: Hey Yaqine! Hoe reageerde je op het nieuws dat je de wedstrijd had gewonnen?

Yaqine: Ik heb me meteen ingeschreven toen ik de wedstrijd zag passeren. Toen ik daarna te horen kreeg dat ik had gewonnen, dacht ik: “Wauw, oké”. Ik vind het echt zalig. Het was een van mijn doelen dit jaar om een artikel op VICE te hebben. Dat kan ik nu dus al van mijn lijst afstrepen.

Hoe zou je je werk omschrijven?

Blijkbaar heb ik een heel specifieke stijl. Of ja, dat zeggen mensen toch. Ik schiet liefst portretten, en ga daarbij altijd op zoek naar dat imperfecte kantje. Ik wil de persoonlijkheid van de geportretteerde overbrengen in één specifiek moment, zonder me druk te moeten maken over dingen zoals absolute duidelijkheid. Foto’s maken is ook een manier om nieuwe mensen te leren kennen: dat vind ik eigenlijk het leukste aan mijn werk.



Wat is je favoriete foto?

Dat is een foto van Martha Da’Ro, zowat mijn lievelingsvrouw op aarde. [de zwart-wit foto hieronder, red.] Met haar lanceerde ik het collectief Visual Poetry, wat voor ons een soort speeltuin is. Wanneer we iets willen creëren, kunnen we dat gewoon doen, op onze manier. Dit portret maakten we bij mij thuis, toen we na een brainstorm een moodboard hadden gemaakt voor de videoclip van haar liedje ‘Summer Blues’. De setup was heel onverwacht, maar ik hou echt van het resultaat. Alles klopt gewoon: de atmosfeer, haar attitude, de natuurlijke en ook de bizarre kant van de foto. Instinctief zou ik durven zeggen dat dat de coolste foto is die ik al heb genomen.

Dit portret van Martha Da’Ro is de favoriete foto van Yaqine.

Je bent bevriend met heel wat artiesten. Hoe ben je bijvoorbeeld de fotograaf van Blu Samu geworden?

Haha. Heel simpel: opnieuw door een wedstrijd. Blu organiseerde er een op Instagram, waarbij je tickets kon winnen voor een van haar optredens. Ik heb me ingeschreven en ook nog een klein video’tje van dertig seconden gemaakt, om wat extra op te vallen. Blijkbaar vond ze mijn inzending niet slecht, want ze nodigde me uit om haar te ontmoeten in de backstage na haar optreden.

Daar vroeg ze me meteen of ik haar fotograaf wou worden voor die zomer. Dat kwam goed uit, want ik wou haar net hetzelfde vragen. Uiteindelijk heb ik haar dus heel augustus en september gevolgd, en ondertussen is zij mijn beste maatje geworden. Zij is echt cool.



Wat zijn je plannen voor de toekomst?

Ik ben momenteel de montage van de tweede clip van Martha aan het afwerken, die trouwens ook heel heel cool gaat worden. Ik ga samenwerken met de rapper Yong Yello, en heb onlangs een shoot gedaan voor het Brusselse brillenmerk Bidules. Ik probeer me zoveel mogelijk te focussen op lokale artiesten: er zijn zoveel getalenteerde mensen en collectieven in België. Ik vind het nog steeds ongelofelijk dat ik met al die mensen mag samenwerken. En voor een persoonlijk project ben ik mijn vriendengroep aan het fotograferen. Op lange termijn zou ik daar een serie van willen maken. Maar ik ben nu 22, dus tijd zat.

De foto’s van Yaqine zijn te zien op onze VICE Expo, van 18 tot 21 april in de Halles Saint-Géry. Meer van Yaqine vind je op haar Instagram.

