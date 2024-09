Met twee miljoen pelgrims naar Mekka

Pelgrims wachten tot het ochtendgebed begint

Afgelopen herfst kreeg ik de kans om met mijn moeder naar Saoedi-Arabië te gaan, om daar de heilige pelgrimstocht naar Mekka (hadj) mee te maken. De hadj is de grootste bijeenkomst ter wereld, waar elk jaar wel twee miljoen mensen op afkomen. Het is een van de pilaren van de islam, en iedere moslim is verplicht om deze tocht een keer in zijn of haar leven af te leggen. Ik wilde niet dat fotograferen mijn spirituele reis in de weg zou zitten, dus zorgde ik ervoor dat ik de foto’s maakte nadat ik aan mijn religieuze plichten had voldaan.

Ik ontmoette moslims uit Burkina Faso, de Filipijnen, China, Italië en Spanje. Ik ontmoette zoveel mensen, met ieder een eigen verhaal. Ahmed en Fatima, een getrouwd stel uit India van ergens in de zeventig, zijn me het meest bijgebleven. Ze hebben veertig jaar lang gespaard om mee te kunnen doen aan de hadj. Ahmed zijn dat het zijn grootste zorg was in het leven – dat hij de hadj zou kunnen doen – maar dat ze nu vredig konden sterven.

Al mijn hele leven bid ik richting Mekka, maar de Kaäba kende ik alleen van foto’s en video’s. Ik kan niet beschrijven hoe overdonderend het was om de Kaäba in het echt te zien. Ik kon me de laatste keer dat ik een traan had gelaten niet herinneren, maar na het zien van de Kaäba kon ik niet meer stoppen met huilen.

Pelgrims houden zich vast aan de deuren van de Kaäba.

Aan het einde van de tunnel ligt de Djamarat, waar de duivel wordt gestenigd.

Pelgrims lopen richting de Djamarat.

Een gesluierde vrouw vraagt om geld.

Een pelgrim maakt zich klaar om een steen te gooien voor de Djamarat.

De pelgrims lopen terug naar Mina, waar ze verblijven tijdens de hadj.

Een pelgrim krijgt een knipbeurt – om de hadj af te maken moet een pelgrim zijn haar knippen of bij scheren.

Hoewel het eigenlijk illegaal is, knippen veel pelgrims elkaars haar op straat, waardoor de straten bezaaid zijn met plukken haar.

Een oudere man draagt een kind op zijn rug terwijl hij de tawaf doet (pelgrims moeten zeven keer om de Kaäba heen lopen.

Een bewaker zorgt ervoor dat er pelgrims niet met elkaar vechten om de zwarte steen aan te raken.

Op de dag van Arafat doen pelgrims hun smeekbedes (dua).

Een pelgrim op een van de bergen.

Een pelgrim voert de dua uit tijdens zonsondergang, voordat de dag van Arafat eindigt. Volgens de islam begint de nieuwe dag na de zonsondergang.

Het is een van de verplichtingen van de hadj om een dag in de Muzdalifah te slapen.

Vogels vergezellen de mensen die wachten op bussen en auto’s richting Djedda en Medina.

Deze kinderen wachten in een auto.

Deze pelgrims komen uit Afrika, en vonden het leuk om speelgoedwapens voor hun kinderen te kopen.

Een bewoner telt zijn geld.

Deze man vroeg of ik een foto van hem wilde maken toen hij me met een camera rond zag lopen.

Veel mensen moeten buiten bidden tijdens de hadj, de moskeeën zitten overvol.

Katten rennen rond op de markt.

Dit is Aziziyah, een plek vlakbij de Kaäba waar veel pelgrims verblijven voor en na de hadj.

Een Indiase vrouw leest de Koran op terwijl ze de tawaf uitvoert. Veel groepen van vrouwen dragen dezelfde kleuren zodat ze elkaar niet kwijtraken. Landen uit Azië staan bekend om hun felle kleuren, zoals roze en paars.