YBLN is een youtubekanaal vol prachtige visuals en matige levenslessen

Je beseft het niet altijd, maar YouTube is misschien wel het allersickste antropologische project dat ooit heeft bestaan. Als je nagaat dat archeologen een volledige prehistorische dorpsstam kunnen reconstrueren aan de hand van één opgegraven vuistbijl, kun je je wel voorstellen hoe de tepels van de archeologen van over vijfduizend jaar zullen steigeren, als ze op een dag stuiten op alle miljarden uren aan youtubevideo’s uit de eenentwintigste eeuw.

In deze rubriek selecteren we met wisselende frequentie een kanaal en bespreken we wat er zo fantastisch aan is. Dit is de negende editie van Het youtubekanaal van de week.

Youtubekanaal: YBLN Network

Wat is het: Het vlogkanaal van Sebastiaan. YBLN staat voor Your Best Life Now. Vroeger werkte Sebastiaan zowel voor als achter de camera’s mee aan hitseries als De Verloren Vader en Den Haag Alert. Nu werkt hij solo. Hij legt de mensen uit wat het verschil is tussen ‘aardige’ en ‘vriendelijke’ mensen, en waarschuwt de kijkers voor de gevaren van het piramidespel. De vlogs houden midden tussen zelfhulpvideo’s en therapiesessies voor Sebastiaan zelf.

Hoeveel subscribers op het moment van schrijven: 27

Waarom dit fantastisch is: Oké, allereerst: Sebastiaan heeft de visualgame on lock. De monologen die hij afsteekt zijn regelmatig taai en soms raken ze kant noch wal, maar de plaatjes die hij gebruikt om zijn verhalen te ondersteunen zijn altijd precies goed. In de intro van de video’s, die ook te zien is in onderstaande introductievideo van het kanaal, trekt Sebas meteen alle registers open. Een leader die niet had misstaan in een Amerikaans televisiejournaal uit de jaren tachtig, achtergrondmuziek die mensen van Paramaribo tot Volendam aanzet om de voetjes van de vloer te gooien, en een intense foto van de hoofdrolspeler zelf die zijn duim opsteekt naar de camera, alsof hij wil zeggen: “Hier is het goed.”

De visual met adelaar in de legendarische intro laat meteen zien wat Sebastiaan allemaal in huis heeft op het gebied van sicke plaatjes, kijk maar:

In deze video legt Sebastiaan het verschil uit tussen aardige mensen (niet te vertrouwen) en vriendelijke mensen (het beste soort mensen ooit). Hij gebruikt een zeer indrukwekkende tekstuele ondersteuning die geen enkel misverstand laat bestaan over de vraag wat hij zelf van aardige mensen vindt. Dat levert beeldmateriaal op waaruit je waardevolle levenslessen kunt trekken (wantrouw aardige mensen), en de achtergrond van nieuwbouwflats waar je echt heel graag niet naar wil kijken zorgt ervoor dat je niet anders kan dan op de boodschap focussen.

Still uit de video Aardig zijn versus vriendelijkheid

Ik geef toe: in veel van zijn recente werk raaskalt Sebastiaan maar wat raak over netwerkmarketeers, back office tours en vision boards, maar vooral in zijn wat oudere vlogs deinst hij er niet voor terug om onderwerpen aan te snijden die er echt toe doen.

“Een liefdespartner moet een aanvulling zijn van jouw leven, maar moet geen invulling zijn van jouw leven.” Dit is wijsheid. Misschien is het het soort wijsheid dat je in managementboeken leest, maar het blijft wijsheid. Check ook even hoe Sebas speelt met de verschillende cameraposities in zijn thuiskantoor. Deze man is een natuurtalent.

In sommige video’s op zijn kanaal gaat Sebastiaan iets dieper in op zijn eigen bestaan. Zo vertelt hij hoe hij kwaad is op zijn ex-vriendin omdat die niets heeft laten horen op zijn verjaardag. In deze video doet hij zijn grootste hobby uit de doeken. Tegen alle verwachtingen in blijkt hij een groot liefhebber te zijn van het opnemen van “video blogs”. Die had ik even niet zien aankomen.

Hoewel een groot deel van zijn filmpjes gevuld is met gezwets over een business die ik niet begrijp, maken de presentatieskills en graphics die Sebas uit zijn mouw schudt dat meer dan goed.