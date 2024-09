Bekijk hoe Yolandi haar ouders drogeert en erop los feest in de nieuwe video van Die Antwoord

In de nieuwe video van Die Antwoord, Banana Brain, besluit Yolandi Visser haar ouders slaappillen te voeren, in Ninja’s auto te springen om naar een huisfeestje te gaan, drugs te doen, een potje te tongen en pas weer naar huis te gaan als de zon opkomt. En dat is haar goed recht. De track en bijbehorende video zijn perfect voor als je met drugs in je mik op zoek wil naar avontuur in het nachtleven, maar verschrikkelijk als je daar de volgende dag(en) van moet herstellen.

De track staat op het vierde album van het duo: Mount Ninji and Da Nice Time Kid. Dat album komt op 16 september uit en bevat onder andere bijdrages van Dita von Teese en Jack Black. Volgens de band is het album ontstaan toen Ninji, ¥o-landi en God de handen ineensloegen met The Black Goat.