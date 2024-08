YĪN YĪN zijn konijnen die op tijgers jagen

Konijnen zijn, in mijn ervaring, een stel laffe beesten. Ze zijn bang voor grote vogels, honden, of in het geval van mijn vorige huisdieren: voor elkaar. Zodra ze zich bedreigd voelen, stampen ze met hun achterpoten hard op de grond, om zo andere konijnen in de buurt te waarschuwen voor gevaar. Het is dus lastig voor te stellen hoe een roedel konijnen op tijgers zou jagen, maar hé, als YĪN YĪN het kan, kan ik dat ook. Hun live-video – The Rabbit That Hunts Tigers – gaat hier in première, zonder Planet Earth-achtige beelden, maar wel met veel psychedelica en een gitaar met een dubbele hals die negen kilo weegt. Bekijk het hierboven.

