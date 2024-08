Yoghurt injecteren in je vagina is (bijna) even absurd als het klinkt

De Wereldgezondheidsorganisatie voorspelt dat er tegen 2050 waarschijnlijk meer mensen zullen sterven aan antibioticaresistente microben dan aan kanker als we het gebruik van antibiotica niet snel anders aanpakken. Geen fijn vooruitzicht. Absoluut geen fijn vooruitzicht, maar voor bacteriën-fanaten zoals professor Sarah Lebeer (Universiteit Antwerpen) en haar onderzoeksgroep des te meer reden om nog eens diep in de vagina te kijken. Ze organiseerden onlangs een grootschalig burgeronderzoek genaamd het Isalaproject, vernoemd naar Isala Van Diest, de eerste vrouwelijke arts in België. Meer dan 3300 vaginale stalen werden onderzocht.

Vis en vezels

“Het is bijzonder boeiend dat we bepaalde ‘algemene feiten’ nu kunnen staven met wetenschappelijke inzichten”, vertelt Sarah Lebeer. “Het is bijvoorbeeld algemeen geweten dat ondergoed uit bepaalde materialen niet goed is voor het vaginale microbioom. Dat wordt nu verder onderzocht door een doctoraatstudente.” Hetzelfde geldt trouwens voor inlegkruisjes. Dat kan je beter laten. “Ik kan alvast meegeven dat de doorsnee Vlaamse vagina een gezonde vagina is. Ongeveer 80 procent van de deelnemers, had goede lactobacillus-bacteriën. Deze maken melkzuur aan en houden de zuurtegraad laag. Dat zorgt ervoor dat ongewenste micro-organismen, bepaalde bacteriën zoals virussen en schimmels, de vagina niet kunnen aantasten.”

Wat Isala ook bewees​: er is wel degelijk een link tussen voeding en de samenstelling van bacteriën in je vajayjay. Een schimmel komt niet zomaar. En die aspergegeur evenmin. “Een eerste vaststelling is dat een hoger BMI geassocieerd wordt met een minder gunstige bacteriële samenstelling.”

Wat slinger je dan best wel in je winkelkar? “Zaden en noten hebben een positief effect op het ecosysteem”, vertelt de onderzoekster. “Hetzelfde geldt voor groenten: vooral groenten met veel vezels lijken goed te zijn.” Broccoli, wortel, kikkererwten, bonen, pastinaak, maar ook pompoen en zoete aardappel zijn vezelrijk. Vlees bleek uit het onderzoek dan weer minder goed te zijn voor het vaginale microbioom, vis daarentegen is wél heilzaam. “Tegelijkertijd hebben we aanwijzingen dat bepaalde vitaminen, die vooral in dierlijke producten terug te vinden zijn, een positieve rol spelen in het in stand houden van een kiplekkere vagina. Vegetariërs hebben daar vaak een tekort aan.”

Overnight yoghurt-tampon

Op het internet circuleren meerdere theorieën over wat zogenaamd vagina-vriendelijk voedsel is. Yoghurt prijkt daarbij vaak op nummer één. Het zou een geschikte remedie zijn tegen schimmelinfecties. Dat potje Danio of Oikos – ieder zijn meug – verorber je volgens deze filmpjes beter vaginaal dan oraal. Mensen met jeukende vagina’s vinden na een korte Googlesessie meteen hoe ze dat het best doen, die yoghurt vaginaal inbrengen. Doorgaans wordt de ‘overnight yoghurt-tampon’ aangeraden. Makkelijk en netjes. Net zo praktisch als ‘overnight oats’. Onderzoekster Sarah Lebeer schrikt niet van het idee. “Het klopt dat yoghurtbacteriën verwant zijn aan de vaginale lactobacillen. Melkzuur dat gemaakt wordt door yoghurtbacteriën om yoghurt te maken, wordt ook aangemaakt door de melkzuurbacteriën in de vagina. Yoghurt injecteren is dus niet van de pot gerukt. Er zit een logische redenering achter. Maar in yoghurt zitten eveneens andere ingrediënten die wellicht niet ideaal zijn voor het ecosysteem van je vagina. Ik denk dan aan toegevoegde suikers en bewaarmiddelen.” De onderzoekster onderstreept dat het injecteren van yoghurt geen goed idee is. Zelfs pure, niet-gepasteuriseerde yoghurt raadt ze af. “We moeten dat eerst verder onderzoeken.” Voor Kefir geldt trouwens hetzelfde.

Nu we het even over suiker hebben: ook niet ideaal voor het vagijn. “Suikerrijke drankjes zoals frisdrank hadden duidelijk een negatief effect”, klinkt het. Cola en Fanta zijn niet geweldig, maar het Isalaproject kwam tot nog een andere, ietwat verrassende bevinding: “Alcohol heeft géén negatief effect op de bacteriële samenstelling van de vagina, in tegenstelling tot wat we verwachtten. Je kan zelfs spreken van een positief effect.” Dat gezegd zijnde – de onderzoekster waarschuwt om niet meteen in de wodka orange te vliegen. “Alcohol is nog steeds ongezond, ondanks de positieve associatie met het ecosysteem van de vagina.”

Zo wordt ook beweerd dat gefermenteerd voedsel resulteert in een vagina waarvan de zuurtegraad overeenkomt met 25 graden en een beetje zon, oftewel de ideale omstandigheden. Kimchi bestellen en dat wegslikken met een kombucha zou een dolblije doos betekenen. “Er is een mogelijk positief effect, maar het is onmogelijk om te zeggen of dat ligt aan de fermentatie of louter aan het feit dat je groenten eet. De bacteriën van kimchi of kombucha gaan ook niet rechtstreeks naar de vagina. Er geldt daar een ander ecosysteem en het is niet gezegd dat ze daar overleven. In de eerste fase van het onderzoek waren er ook niet voldoende mensen aanwezig die een dieet met veel gefermenteerd voedsel volgden. We zijn van plan dat in een volgend stadium nader te onderzoeken.”

Andere voedingsmiddelen die aangeraden worden, zijn frambozen, ananas, appel, limoen,… Het onderzoeksteam stelt ook die internetwijsheid bij: “We vonden geen duidelijke link met fruit. Maar dat wil niet zeggen dat fruit totaal niets doet voor je vagina. De vitamines, vezels en mineralen zijn sowieso mooi meegenomen.”

Bifidobacteriën

Het Isalaproject kwam bovendien tot nog enkele boeiende conclusies die niets met de inhoud van een ijskast te maken hebben, maar wel met die van je lijf. Het baren van een kind heeft bijvoorbeeld een groot en langdurig effect op het microbioom. “Het is een van de belangrijkste levensstijlfactoren die we terugvonden. Bij moeders zagen we meer bifidobacteriën. Dat zijn de eerste bacteriën die bij een baby voorkomen. We dachten dat dit effect een jaar zou duren, maar dat is niet het geval.” Laat dat een troostende wetenschap zijn: je vagina is dan misschien wel verscheurd, je hebt er toch maar weer enkele goedbedoelde bacteriën bij. “Zelfs bij ouderen die in het verleden een kind hadden, werd de impact van de factor gemeten.” Ook interessant is dat een menstruactiecup een positief effect genereert. “Er werden dan meer Lactobacillus crispatus gevonden.”

Ten slotte blijkt slaap een bijzonder belangrijke factor in het al dan niet hebben van een gezond vaginaal ecosysteem. Wie voor de wodka orange gaat, begint dus best op tijd.

