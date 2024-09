Twee lenige lichamen van een yoga-koppel vormen samen het alfabet

De sfeer is sensueel maar krachtig in deze fotoserie van mensen die zich in onmogelijke bochten wringen om samen de vormen van letters en driehoeken aan te nemen. Want misschien zie je het niet meteen, maar deze symmetrische beelden bestaan uit twee zeer lenige lichamen – de lichamen van yogi’s (dat zijn yogapro’s, mocht je dat niet direct weten). Voor Colourful Encounter koos fotograaf Arthur Cadre een koppel uit om zijn visie van geometrisch samengesmolten lichamen te realiseren. Hij laat de lichamen baden in een warme gloed van vurig rode en schemerachtig paarse kleuren om de lijnen van zijn menselijke geometrieën goed te markeren.

Het testen van de grenzen van spieren, de huid en het skelet is niks nieuws voor de Franse fotograaf. Zelf is hij acrobaat van beroep en wringt hij zijn eigen lichaam in vreemde bochten in Wonderland Creatures.

Ga naar de website van Arthur Cadre om meer van zijn fotografie en videokunst te zien.