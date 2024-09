Motherfuck, er bestaan ook eetbare fidget spinners

Dit gesprek vond zojuist plaats op kantoor:



Ik: “In godsnaam, waar komen al die fidget spinners plots vandaan?”

Mijn collega: “Uit de hemel.”

Ronddraaiend speelgoed op de vingertop van een volwassene heeft iets buitenaards en tegelijk vreselijk schattigs. En de gezichtsuitdrukking van puur geluk die ze daar altijd bij hebben is onbetaalbaar. Ik heb het een tijdlang proberen te ontkennen, maar de fidget spinner – een goedkoop stukje speelgoed waarbij je drie uitstulpingen om een draaischijfje laat draaien om existentiële crisissen tegen te gaan – gaat niet weg. Hoewel de makers beweren dat spinners helpen tegen symptomen van ADHD, autisme en angststoornissen, heeft het speeltje zich een weg gebaand naar onze kantoren, onze straten, en nu ook onze keukens.

Onder de hashtag #foodiespinner toonde een chef op Instagram dat fidget spinners ook ingezet kunnen worden om vliegensvlug borden op te maken.

Maar verveine-olie of ander groen spul op een bord spatten met behulp van een spinnertje valt niet overal in goede aarde: Eric Ripert, de chef van het gerenommeerde restaurant Le Bernadin in New York postte vorige week op Twitter dat hij het speelgoed officieel heeft verbannen uit zijn keuken. “Speelgoed en haute cuisine zijn niet te combineren,” is zijn mening.

Ook buiten de professionele keuken wordt wild geëxperimenteerd met fidget spinners. Het is niet duidelijk of het een tegenreactie is op het jonge meisje dat bijna stierf nadat ze een stukje fidget spinner had ingeslikt, maar het internet explodeert met mensen die DIY-‘eetbare’ fidget spinners maken; fidget spinners waar ze op kunnen knabbelen.

Jessica Grose van bakkerij Clearly Cookies in Dallas is de trotse ontwerpster van een fidget spinner die volledig bestaat uit koekjes – zoals je kunt zien in bovenstaand filmpje, inclusief godsgruwelijke EDM-remix als achtergrondmuziek. De bakkerij uploadde dit filmpje speciaal om te bewijzen dat de uitsteeksels van hun koekje daadwerkelijk rondjes kunnen draaien, al is het aan een tempo waar zelfs mijn kreupele oma lachwekkend haar wenkbrauwen voor zou ophalen.

De bakkerij is verre van de eerste die eetbare fidget spinners probeert te maken. Het speelgoed is een onverwachte bron voor culinaire inspiratie geworden voor thuiskoks en Youtubers.

Veel ‘eetbare’ spinners bestaan uit skateboardlagers en warme lijm (en zijn dus, niet onbelangrijk, helemaal niet eetbaar), maar het resultaat is een caleidoscoop van mini-eitjes en andere snoep die je er hypnotiseren om dat ding helemaal in je mond te schuiven.

Om ervoor te zorgen dat je niet stikt in opgedroogde lijm en lagers, zijn er ook andere meer culinaire technieken die ingezet worden om zelf een fidget spinner in elkaar te knutselen, zoals bijvoorbeeld het smelten van een zak snoep tot een kleverige massa. Die massa in een aluminiumvorm van een fidget spinner gieten, en dat vervolgens laten ronddraaien.

We weten niet precies hoe deze trend precies ontstaan is of waar die heen gaat, maar elk eten dat ronddraait, van pizzadeeg tot kip aan ’t spit of suikerspin, is in staat onze bijzonder korte aandachtsspanne te vangen. Wat fidget spinners betreft, zal dat waarschijnlijk blijven duren totdat we ons op een nieuwe, onnozele hype kunnen storten.

