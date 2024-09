Young M.A. zweeft op haar nieuwe track ‘Hot Sauce’

Het succes van haar single Ooouuu katapulteerde Young M.A. tot de meest geliefde nieuwe artiest uit New York. Maar naast de gigantische hit en een reeks vlammende freestyles hebben we nog niet veel muziek gehoord van de rapper uit Brooklyn. Tot gisteren. In haar nieuwe single genaamd Hot Sauce komt haar grappige opschepperij samen met de flow die je kent uit Ooouuu. In het nummer pocht ze: “I’m in an Audi with some slippers and some socks on/ Doin’ 95 just to piss a cop off.”

In een recent interview kondigde M.A. aan dat ze eind maart een EP genaamd Herstory uitbrengt om haar fans zoet te houden voordat haar debuutalbum Her Story in the Making uitkomt. Luister naar Hot Sauce en bekijk onze aflevering van Noisey Raps met Young M.A. hier.