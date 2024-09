Young Marco en Rop van Mierlo werkten een jaar lang aan deze videoclip

Wie houdt er van Young Marco? Mag ik vingers zien? Wow. Hoor je dat? Het geluid van elke vinger van elke hand van elk persoon ter wereld die tegelijkertijd de lucht in schiet? Wat een moment. Eindelijk, na al die jaren stuiten we op iets wat ons allemaal verbindt, ongeacht leeftijd, geslacht, gender, ras, religie of favoriete smaak chips.

Als Young Marco niet rond de wereld vliegt om een eindeloze stroom platen te draaien die je waarschijnlijk daarna nooit meer zal horen (laat staan ooit zelf zult hebben), zit hij in de studio juweeltjes te maken als The Best I Could Do (With What I Had), dat werd uitgebracht als onderonsje tussen Patta en Dekmantel.



Kunstenaar Rop van Mierlo, ook verantwoordelijk voor het artwork van Young Marco’s album Biology, maakte het afgelopen jaar honderden tekeningen, en heeft daar vervolgens een videoclip van gemaakt voor het liedje Trippy Isolator. Het resultaat is eerder een bewegend schilderij dan gewoon een videoclip.



Stop waar je mee bezig was en duik in een van de mooiste video’s die we in tijden hebben gezien. Er is een jaar aan gewerkt, en dat zie je eraan af!