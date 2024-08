Young Thug en Lil Uzi Vert betreden Twin Peaks in hun nieuwe video

In de nieuwe, occulte video voor Up van Lil Uzi Vert en Young Thug, betreedt het duo een Twin Peaks-achtige omgeving vol duistere figuren die zo uit de Black Lodge lijken te stappen. Thugger, zelden zo goed gekleed als in deze clip, lijkt zich er weinig van aan te trekken terwijl hij zich elegant over de zwarte-witte vloer voortbeweegt. Uzi, gekleed als een flamboyante tennisleraar, is ook niet onder de indruk van al het krankzinnige dat om hem heen afspeelt. Het is te hopen dat ze nog zo enthousiast zijn wanneer ze erachter komen dat ze, net als Agent Dale Cooper uit de serie, voor altijd vastzitten in deze demonenwereld.

Bekijk de clip voor Up hierboven.