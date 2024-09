Young Thugs ‘No, My Name is JEFFERY’ is uit en heeft de beste cover ooit

Young Thugs nieuwe mixtape No, My Name is JEFFERY is vandaag uitgekomen. Laten we eerlijk zijn, hebben jullie ooit betere artwork gezien? Het antwoord is natuurlijk nee. Thugger is als een soort high fashion raphertogin/menselijke toiletrol verkleed en het staat hem beeldig. De achterkant van de plaat is nog spectaculairder, maar daar komen we zo op terug.

De tape, met gastverses van onder anderen Gucci Mane, Quavo, Travis Scott en Wyclef Jean, geeft het startschot aan zijn nieuwe artiestennaam. “Ik wil niet dat kinderen mij ‘Thug’ noemen,” legde hij gisteren uit tijdens de luistersessie van het album in New York. Ook heeft Jeffery de nummers vernoemd naar zijn idolen zoals Floyd Mayweather, RiRi en Harambe.

Videos by VICE

#RipHarambe.

No, My Name is JEFFERY is nu uit op iTunes. Je kunt de preview hieronder beluisteren.

Oja, hier is de achterkant. Geniet ervan.