YOUNGBAEKANSIE is op YouTube dezelfde guy als op het podium

Wanneer iedereen rapt over geld, kluizen breken en hosselen, is de roep naar een artiest die iets anders zegt vrij groot. Een verademing ben je dan al snel, maar de frisse vlagen die YOUNGBAEKANSIE met zich meebrengt zijn alsnog opmerkelijk. Maar voordat je zijn nieuwe EP Mooie Man hoorde, kende je hem misschien al van de youtubeserie HASHTAGDIEBOYS, of als de back-up rapper van Jonna Fraser. Op zijn eigen muziek staan bijdrages van LouiVos en Hef, op producties van onder meer ESKO. Dat is helemaal geen onverdienstelijk lijstje. Zijn werk op YouTube en als artiest lijken daarbij gescheiden, maar hebben volgens YOUNGBAEKANSIE zelf wel overeenkomsten. “In principe ben ik dezelfde guy. Die energie dit ik bijvoorbeeld op stage heb, is dezelfde energie die je ziet in mijn video’s”, vertelt hij mij toen we vorige week afspraken.

