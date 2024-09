YOUNGBAEKANSIE is op YouTube dezelfde guy als op het podium

Wanneer iedereen rapt over geld, kluizen breken en hosselen, is de roep naar een artiest die iets anders zegt vrij groot. Een verademing ben je dan al snel, maar de frisse vlagen die YOUNGBAEKANSIE met zich meebrengt zijn alsnog opmerkelijk. Maar voordat je zijn nieuwe EP Mooie Man hoorde, kende je hem misschien al van de youtubeserie HASHTAGDIEBOYS, of als de back-up rapper van Jonna Fraser. Op zijn eigen muziek staan bijdrages van LouiVos en Hef, op producties van onder meer ESKO. Dat is helemaal geen onverdienstelijk lijstje. Zijn werk op YouTube en als artiest lijken daarbij gescheiden, maar hebben volgens YOUNGBAEKANSIE zelf wel overeenkomsten. “In principe ben ik dezelfde guy. Die energie dit ik bijvoorbeeld op stage heb, is dezelfde energie die je ziet in mijn video’s”, vertelt hij mij toen we vorige week afspraken.

Noisey: Hey YOUNGBAEKANSIE, ik vraag me al een tijd af wat die naam van je betekent.

YOUNGBAEKANSIE: Het YOUNGBAE-stukje is geïnspireerd door mannen die in de jaren zeventig helemaal gorgeous op die bitches kwamen: jerrycurls, een hemd met blote borst, en een gouden ketting erop. Deze mannen hadden vaak de gladste bijnamen. Als ik in die tijd had geleefd, was ik een YOUNGBAEKANSIE, oftewel het schatje der schatjes, een Mooie Man dus.

Videos by VICE

Daarnaast is Kans mijn bijnaam. Dat heeft niets te maken met Chance The Rapper, want het is een afkorting van Kanye West. Ik werd vroeger als grap vaak Kanye genoemd door vrienden, omdat ik alleen maar naar zijn muziek luisterde. Op een dag werd Kanye verkort naar Kans.

Nu we toch bezig zijn: waar staat ‘Mooie Man’ voor?

Mooie Man is het idee wat ik heb van de progressieve man, die ondanks alles blindelings gaat voor hetgeen wat hij wil, wat van alles kan zijn. En uiteindelijk, wanneer dit duidelijk wordt voor de buitenwereld, wordt deze man wat alle dames willen, een mooie man.

Voordat jouw EP dropte kenden mensen jou al als de back-up van Jonna Fraser. Daarnaast maak je deel uit van de youtubeserie HASHTAGDIEBOYS. Hoe komt dit samen met je muziek?

Het heeft twee kanten. Aan de ene kant ben ik geen nobody doordat ik met Jonna werk, en door HASHTAGDIEBOYS zijn mensen ook nieuwsgierig naar mijn eigen muzikale project. Aan de andere kant bestaat er het gevaar dat men twijfelt aan hoe serieus ik ben met muziek. Het publiek ziet mij in eerste instantie niet meteen als rapper.

Toch is je debuut-EP als rapper nu uit. Hoe voelt dat?

Ik zet altijd laag in als het gaat om verwachtingen. Sinds jongs af aan probeer ik zo weinig mogelijk te verwachten van mensen en van dingen die om mij heen gebeuren.



Dat klinkt wel een beetje als een cynische instelling.

Mij is altijd geleerd dingen realistisch te bekijken. Nu weet ik niet of realistisch het juiste woord is, maar je uiterste best doen wordt niet altijd beloond. Die gedachte draag ik altijd mee in mijn achterhoofd. Ondanks dat zal het mij nooit weerhouden om altijd mijn best te doen of om hoop te hebben.

Jonna Fraser zit bij Noah’s Ark, je youtubeserie wordt gepubliceerd door Top Notch. Waarom is je muziek niet ondergebracht bij een partij?

Jonna heeft mij persoonlijk geadviseerd om dit vanuit eigen beheer te doen. Ik wil zien wat er komt kijken bij muziek uitbrengen. Jonna bracht ook zijn Maatje 45-EP uit vanuit eigen beheer, om vervolgens met een label in zee te gaan. Voor mezelf moet ik het nog allemaal zien. Op het moment zit ik in een chille positie, hoewel het eigenlijk bitterzoet is. Er zijn genoeg producers en artiesten die met mij samen willen werken werken op het moment, alleen is het wel een harde wereld waarin wij leven. Niemand werkt voor niets, ook al wordt het je gegund. En helaas ben ik niet de guy die alles wat ik wil realiseren kan financieren, dus op een gegeven moment zou ik wel hulp nodig hebben. Sowieso ben ik van mening dat niemand alles alleen kan doen.

Op je EP staat ook een track genaamd #overheiddoetniets. Dat is nu best actueel.

Nu ga je mij zeker vragen of ik ga stemmen? Ik ben van mening dat een overheid nodig is, maar ik vind het een cryptisch zooitje. Dat zal het in mijn optiek altijd blijven.

Heeft het dan wel zin om te gaan stemmen?

Ik zit er over na te denken om te stemmen, maar ergens blijf ik het onzin vinden. Vandaar ook die line: “ik kan zeggen wat ik wil. Ze doen toch wel wat ze willen met mijn stem, dus eigenlijk zeg ik niks”. Ik zie geen verbetering, en in principe zal er ook niet veel veranderen. Help gewoon jezelf, want de overheid gaat je niet helpen. Zelf je eigen kansen creëren, zelf je ma uit de shit helpen. Het beste wat je kunt doen is praten met je omgeving. Probeer mensen met je woorden en daden de verandering te bieden die nodig is.

Beeld door Rebecca Camphens





Beluister ‘Mooie Man’ van YOUNGBAEKANSIE hieronder: