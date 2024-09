Katowice is een paradijs op aarde

Katowice is niet zomaar een paradijs – in deze Poolse mijnstad vind je grijze luchten, uitgesleten muren en verlaten gebouwen. Als je er net als ik geboren en getogen bent, zijn er maar twee opties: of je haat de stad of je houdt van de stad. Voor de buitenstaanders die op doorreis zijn en er misschien eventjes blijven hangen staat Katowice voor heel iets anders. Zij zien een stad met een surrealistische schoonheid en een vreemd karakter.

Als fotograaf probeer ik vanuit elke mogelijke hoek het ritme van het dagelijks leven hier vast te leggen – de mondaine en ongewone schoonheid van Katowice.

