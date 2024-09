Reno is een paradijs op aarde

Reno is een stralend ravijn – een stad vol neonverlichting, verstopt in de bergachtige woestijn van Nevada. Ooit was het de gokhoofdstad van de Verenigde Staten, bruisend van de glitter en glamour, verzekerd van welvaart en rijkdom. Maar de stad is de afgelopen jaren getekend door de ondergang van de industrie die Reno ooit zo succesvol maakte.

Veel van de historische casino’s zijn verlaten – sommige werden gesloopt, andere werden omgebouwd tot appartementen waarvan de helft nog altijd leegstaat. Ondanks dit verval en de dramatische gevolgen van de recessie heeft de originele Sin City zijn voorliefde voor margaritas en entrecotes voor maar €1,50 niet verloren. Zelfs nu gaan de karaokesessies door tot vroeg in de ochtend en vloeien de rare alcoholische brouwsels rijkelijk.

Ik hoop dat mijn foto’s de pieken en dalen die de stad doorstaan heeft goed weergeven, en dat ze een eerlijk beeld scheppen van de cultuur en de sfeer in Reno: volslagen belachelijk, maar te vaak over het hoofd gezien.

