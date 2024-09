Mijn naam is Kovvalsky en ik voel me geen fotograaf – ik neem mijn kleine fotocamera gewoon overal mee naartoe. Deze foto’s zijn genomen in mijn woonplaats Warschau, de hoofdstad van Polen. Ik zou nergens anders willen wonen.

Mijn excuses aan mijn vrienden die ik gefotografeerd heb, maar ze zijn voor mij de essentie van Warschau. Het leven zou hier niet hetzelfde zijn zonder jullie (en wodka).

