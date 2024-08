YouTube besluit om neonazi-propaganda online te laten staan

In de nasleep van de aanslag in Christchurch hebben veel techbedrijven – van webhosting-bedrijven tot Facebook – aangegeven extreemrechtse content te zullen verwijderen. YouTube staat er daarentegen nog altijd vol mee. De afgelopen dagen heeft Motherboard video’s bekeken waarin wit nationalisme en witte overheersing werd verheerlijkt, die ofwel YouTube niet zijn opgevallen, of waarvan besloten is dat ze gewoon op de site mochten blijven staan.

Toen Motherboard deze voorbeelden aan YouTube doorstuurde, vertelde een woordvoerder dat ze uiteindelijk besloten de video’s online te laten staan, maar wel de mogelijkheid om geld te verdienen via advertenties hadden uitgeschakeld, een waarschuwing hadden toegevoegd, de mogelijkheid om te liken en reageren hadden uitgeschakeld en ze de video’s niet meer aanbevolen. De video’s zijn nog steeds makkelijk te vinden via de zoekfunctie.

De verspreiding van wit nationalistische content op YouTube is al jarenlang een probleem. Hoewel YouTube snel actie ondernam tegen IS, nadat er mensen waren onthoofd en aanslagen gepleegd, lukt het ze nauwelijks om neonazi- en wit-nationalistische content op grote schaal te verwijderen. Uit een onderzoek van Motherboard uit 2018, bleek bijvoorbeeld dat er een gigantische berg aan neonazi-propaganda te vinden was op de site. Uit een onderzoek van Bloomberg, dat afgelopen dinsdag werd gepubliceerd, bleek dat YouTube zulke video’s online laat staan omdat het “engagement nastreeft”, ondanks dat het ten koste gaat van de gezondheid van het platform.

In de loop der jaren heeft YouTube wel een aantal neonazi-kanalen verwijderd of geblokkeerd. In maart 2018 blokkeerden ze bijvoorbeeld het centrale kanaal van haatgroepering Atomwaffen Division, waarop video’s werden geplaatst die opriepen tot een ‘rassenoorlog’, en afgelopen januari haalden ze een ander pro-Atomwaffenkanaal uit de lucht.

Toch is er nog altijd van alles op het populaire videoplatform te vinden, van propaganda van neonazi-organisaties en podcasts van bekende wit-nationalisten, tot extreemrechtse schrijfsels over genocide.

In meerdere propagandavideo’s van Atomwaffen, die nog steeds online staan, zijn gemaskerde mannen met wapens te zien die de Hitlergroet brengen en leden proberen te werven. Een van deze video’s was 24 uur voor het schrijven van dit artikel geüpload; deze was eerder al online geweest, maar verwijderd, wat betekent dat YouTube deze video’s niet altijd automatisch detecteert.In een van de video’s vragen de Atomwaffen-leden zelfs om deze te delen op social media.

“Verspreid en host ons werk op social media! YouTube, Facebook, Twitter etc.” is te lezen in een van hun video’s, “ Join Your Local Nazis!”

Afgelopen maand heeft webhostingservice Bluehost een prominente Atomwaffen-website afgesloten, wat betekent dat YouTube nog steeds een van de weinige online plekken is waar het Siege-manifest – een soort bijbel van Atomwaffel, in de jaren tachtig geschreven door invloedrijke neonazi James Mason – makkelijk te vinden is in de vorm van een audioboek.

In Siege beschrijft Mason hoe leiderloze verzetsbewegingen, de gerichte moorden op Amerikaanse politici en gewelddadige misdrijven tegen minderheden verricht moeten worden, en dit document is door Atomwaffen als hun centrale ideologie overgenomen. Het document is te vergelijken met de Turner Diaries, een ander invloedrijk wit-nationalistisch werk, en diende als een directe inspiratie voor de Oklahoma City bomaanslag door Timothy McVeigh, het grootste binnenlandse terreurincident in de VS voor 9/11.

Ondertussen hebben Bluehost en Zencast de neonazi-podcast Radio Wehrwolf verwijderd, maar staan er nog steeds verschillende afleveringen op YouTube, waaronder een met een interview met Mason. Nadat hun podcast verwijderd was van Bluehost en Zencast gebruikte Radio Wehrwolf YouTube om hun volgers te verzamelen en deelden ze links naar YouTube-video’s van de afleveringen, met de belofte de podcast terug te brengen.

“De website is tijdelijk offline, maar dat proberen we snel te fixen,” zei een van de hosts van Radio Wehrwolf in een meer dan twee uur lange YouTube-video, waar hij de “bullshit terms of service”-overtredingen belachelijk maakte, die ervoor gezorgd hadden dat de content verwijderd was. In dezelfde video roept hij op tot het vermoorden van een lid van het Southern Poverty Law Center, een groep die extreemrechtse organisaties in de gaten houdt.

YouTube heeft Motherboard gevraagd om links naar neonazi-video’s te delen. Het bedrijf heeft bevestigd dat er nog steeds versies van Siege en Radio Wehrwolf te vinden zijn op het platform. Ondanks het overweldigende bewijs dat er nog veel militante neonazi-content te vinden is zegt YouTube toch dat ze het probleem serieus nemen. In een interview van vorige week met de New York Times zegt Neal Mohan, CPO van YouTube, dat het bedrijf probeert om wit-nationalistisch gedachtegoed te bedwingen, maar dat het moeilijker te detecteren is dan bijvoorbeeld IS-propaganda.

“In een geval als deze,” zegt Mohan over wit-nationalistische content, “zijn de uitdagingen groter, omdat het soms niet geheel duidelijk is wat haatdragende taal is, en wat een politieke speech is – waar je het misschien mee oneens kan zijn, maar die nog steeds wel afkomstig is van een kandidaat in een verkiezing, en zo.”

Een woordvoerder van YouTube zei tegen Motherboard dat de site geen haatdragende taal of promotie van geweld tolereert, maar ze willen tegelijkertijd niet beloven – zoals Facebook dat recentelijk wel deed – alle wit-nationalistische content van hun platform te verwijderen.

“Haatdragende taal en content die geweld promoot hebben geen plaats op YouTube,” aldus de woordvoerder. De streaminggigant zegt dat ze in menselijke moderators en AI-tools investeren om haatdragende inhoud die in strijd is met de servicevoorwaarden te herkennen.

“De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in menselijke beoordelingsteams en slimme technologie die ons helpt om dit type inhoud snel te detecteren, te beoordelen en te verwijderen,” voegde ze eraan toe. “We verwijderen elk kwartaal miljoenen video’s die ons beleid schenden, waarvan het merendeel eerst wordt gemarkeerd door onze geautomatiseerde systemen.”

Maar het Counter Extremism Project – een anti-extremistisch, non-profit netwerk gevestigd in de VS – vestigt nogmaals de aandacht voor de voortdurende weigering van YouTube om Siege van de site te verwijderen.

“Ik denk dat het komt omdat ze de dreiging niet serieus nemen,” zei CEP-onderzoeker Joshua Fisher-Birch in een interview met Motherboard, over de reden waarom wit-nationalistische content zich blijft verspreiden op YouTube.

Fisher-Birch zei dat hij recente uploads van Siege en de Turner Diaries heeft gezien die ieder duizenden keren bekeken zijn, terwijl verschillende nieuwe uploads van Atomwaffen-propaganda bijna dagelijks geüpload worden. Motherboard zag onlangs nog een actief Siege luisterboek-kanaal op YouTube, met duizenden streams.

De CEP-onderzoeker gelooft dat het verschil tussen YouTube’s uitgesproken en goed gedocumenteerde verwijderen van IS content, vergeleken met het verwijderen van wit-nationalistische content, te maken heeft met het publieke imago en bedrijfsmodel.

“Vanwege die IS content kreeg YouTube een hoop negatieve pers,” zegt Fisher-Birch. “Het werd echt een probleem voor ze: adverteerders trokken zich terug omdat ze zich zorgen maakten dat hun merk met IS geassocieerd zou gaan worden. En er is momenteel niet zo’n zelfde niveau van onvrede onder het publiek of bedrijven, over dit soort content.”