YouTube verdient net zoveel aan jou als Netflix

Laatste merkte een vriend van op, dat je met elke like en iedere view eigenlijk voor de grote bedrijven als Facebook en YouTube aan het werk bent. Ze proberen je slaafs zoveel mogelijk te laten kijken, zodat je zoveel mogelijk advertenties te zien krijgt. Want hoe meer advertenties je bekijkt, hoe meer geld YouTube binnenkrijgt. Als dat zo is, dan wil ik ook weten wat ik ze oplever: verdienen ze jaarlijks een mooie laptop aan mij of hebben we het over een uurloon waar je als puberale afwasser niet eens voor zou tekenen?

Ik mag dan een willoze verslaafde zijn aan hun websites; dan wil ik het fijne ervan weten ook. Ik ben benieuwd hoeveel YouTube aan mij verdient als ik een uur kijk. Ik weet het, als je geen adblocker gebruikt is dat bloedirritant; zit je op YouTube net lekker naar een concertje of een diepte-interview met een BN’er over z’n cokeverslaving te turen, komt er weer zo’n zinloze reclame door je beeldscherm. YouTube mag van mij ook best wat verdienen. Ik ben blij dat ik er documentaires kan kijken waarvoor ik niet, zoals bij Netflix, een euro of acht per maand voor hoef te betalen. Maar áls ik dan die irritante tandpastareclames in mijn gezicht krijg, wil ik ook weten hoeveel het oplevert en dat het allemaal niet voor niets is.

Mijn tijd is schaars, maar ik besluit twee uurtjes te YouTuben. Eerst kies ik voor een documentaire. Ajax! Joden! Amsterdam! van Frans Bromet – niemand kan zo heerlijke nasaal ‘waarom?’ uitspreken als hij – die ongeveer een uur duurt. Daarna dood ik een uurtje met korte filmpjes. Als startpunt neem ik het legendarische filmpjes waarin een Rotterdamse oma met een bezem een duif van haar balkon ramt. Vervolgens laat ik de autoplay zijn werk doen.

Waar komen die miljarden vandaan?

Eerder vandaag ben ik mijn zoektocht naar het antwoord begonnen in het jaarverslag van Alphabet, het moederbedrijf van Google, dat weer de eigenaar is van YouTube. Afgelopen jaar was de omzet van Google zo’n $110 miljard, maar het bedrijf zegt niet hoeveel van YouTube afkomstig is, of hoeveel uren gebruikers in totaal hebben gekeken. Het enige wat het reusachtige bedrijf prijsgeeft is dat er in totaal meer advertenties werden bekeken of aangeklikt (inclusief reclame op de zoekmachine), maar dat er per klik of view minder werd verdiend.

Verder blijft dat de financiële gegevens van videodienst zo’n beetje het best bewaakte geheim ter wereld zijn. Google wil de informatie zelfs niet met de Amerikaanse toezichthouder delen. Financiële experts schatten dat de omzet van YouTube jaarlijks tussen de $11 en $20 miljard binnenbrengt. Dat zou betekenen dat YouTube in 2017 meer omzet heeft gedraaid dan heel Netflix, maar de experts vertellen ook niks over de omzet per uur YouTuben.

Als Google geen openheid geeft, zit er maar een ding op. Kijken wat adverteerders betalen per advertentie en vervolgens reclames tellen tijdens een uurtje YouTuben. Een zoekrondje op internet leert dat in de Verenigde Staten zo’n beetje 0,10 tot 0,30 dollar per view wordt betaald. De hoogte hangt onder meer af van de kwaliteit van het filmpje en de doelgroep. Maar gelden in Nederland dezelfde tarieven? Om dat te weten te komen bel ik met Jan-Pieter van YouTubemarketing.nl.

Volgens hem zijn de tarieven die ik op internet heb gevonden aan de hoge kant. “YouTube vraagt per vertoning ongeveer vijf tot tien eurocent aan een adverteerder”, zegt Jan Pieter. Hoe specifieker de doelgroep waarop de adverteerder kan richten, hoe hoger het tarief. YouTube heeft verschillende soorten advertenties in de aanbieding. Zo zijn er reclames die je niet weg kunt klikken (bumper ads), reclames die je na 5 seconden kunt wegklikken (instream ads) en filmpjes die in de zoekresultaten bovenaan verschijnen (discovery ads). Bij de bumper en instream-advertenties betaal je als adverteerder per vertoning, bij de discovery ads per klik.

Hoeveel advertenties krijg je in een uur YouTube te zien? Heel wetenschappelijk is mijn methode van twee uur kijken niet, maar zo komen we in ieder geval een beetje te weten hoe vaak een lang YouTube-filmpje wordt onderbroken en hoe vaak korte filmpjes worden voorafgegaan door een reclameboodschap.

Gedurende de twee uur hou ik netjes alle reclames bij die voorbijkomen. Geen enkele reclame zal ik wegklikken, maar ik zal me ook niet laten verleiden om op een reclameboodschap te klikken.

De documentaire Ajax! Joden! Amsterdam! gaat over de vraag of Ajax-supporters Joden als geuzennaam mogen gebruiken of dat dit beledigend is voor Joodse mensen. Hij wordt vier keer onderbroken door reclame en eindigt ook met een reclame. Driemaal voor een kledingwebsite (lieve algoritmes, wat is er mis met mijn garderobe?) en tweemaal voor Hauptmann, een film over de Tweede Wereldoorlog. Tja, wat moet je daar nu van zeggen.

Daarna kijk ik nog een uur lang in de trein naar boze mensen en burenruzies. Dat valt niet mee, maar gelukkig wordt de boel tweemaal onderbroken door een reclamefilmpje. Eentje voor een soort beleggingsrekening – daar word je als financieel journalist vaak mee geconfronteerd – en eenmaal voor bedrijf dat andere ondernemingen helpt adverteren op YouTube. Deze Nederlands gesproken en Duits ondertitelde reclame duurt maar liefst anderhalve minuut, dus die tel ik voor twee.

Dat betekent dat ik in twee uur YouTuben acht (eigenlijk zeven) reclames heb gezien. Dat is gemiddeld vier per uur, dus ik verdien per uur zo’n 0,20 tot 0,40 euro voor YouTube. Daar zou je normaal gesproken je bed niet voor uitkomen. Maar als je elke dag een uurtje kijkt, is dat mooi 73 tot 146 euro per jaar. Ofwel, zou ik willen betalen om dagelijks een uurtje advertentievrij te YouTuben, dan zou ik het bedrijf zo’n 6 tot 12 euro per maand moeten overmaken. Gaan we in het midden zitten, dan is dat 9 euro per maand. Iets duurder dan Netflix – terwijl zij ook nog eens toffe series en films produceren. Daarentegen mag je YouTube wel op meer dan een scherm bekijken.Toch zou ik dat geld er niet zo snel voor over hebben, zelfs niet als ik de hele dag reclamevrij YouTube mocht kijken. Mocht ik de keuze hebben, kies ik toch weer voor spijkerbroekreclames. Als is het maar omdat ze soms zo lekker rustig ogen naast alle schokkerig gefilmde videootjes.

