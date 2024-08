Youtubers onderzochten of je een ei kunt koken door ertegen te schreeuwen

Soms is ontploft je hoofd van verbazing door de eenvoudigste wetenschap.

Neem nou eens geluidsgolven. We weten allemaal dat geluid een vorm van energie is (en anders weet je het nu). Energie kan nooit ontstaan of ophouden te bestaan. Het kan zich alleen verplaatsen en kan worden omgezet. Zou het dan niet mogelijk zijn om de energie van geluid om te zetten in een andere soort energie? Kunnen we onze autostereo harder zetten om die 200 km/h te halen, kun je de lichten in je huis laten branden met het geluid van een gong, of een ei koken door ertegen te schreeuwen? Misschien wel. In een nieuw experiment van YouTube-kanaal The Action Lab is te zien hoe geluid kan worden omgezet in warmte-energie, en zo zelfs een klein beetje eigeel kan koken.

Videos by VICE

Wees gewaarschuwd: het geluid dat je nodig hebt om een ei te koken is een behoorlijk irritant. In het midden van de video kun je het maar beter bij de ondertitels houden.

Het is niet makkelijk om geluidsenergie om te zetten in hitte, maar zoals het experiment laat zien is het wel mogelijk. Wie weet probeerde de Turkse man die “miauw” roept tegen een ei hem ook wel gewoon te koken:

Volg Motherboard op Facebook, Twitter en Flipboard.