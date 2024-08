Yung Felix en Bokoesam over kotsen, katertips en hun eigen bokbiertje

Wanneer heb jij voor het laatst echt een goed gesprek gehad met een totale vreemde? Misschien was het in de rij voor de zelfscankassa bij Albert Heijn, misschien wel in de lift op kantoor. Maar waarschijnlijk gebeurde het in de kroeg met enkele biertjes achter de kiezen. Bier is – als je het met mate drinkt en jezelf niet katapulteert naar een staat van absolute brabbelarij – ideaal spraakwater en een voedingsbodem voor onverwachte vriendschappen.

Ook Bokoesam en Yung Felix verging het zo. Na hun eerste bezopen avond bleven ze elkaar tegenkomen en werden ze vrienden. Vrijdag 1 juni komt hun eerste gezamenlijke EP uit. Om dit te vieren maakten ze ook een bokbier met dezelfde naam als de plaat: Yung Bok. Het is een ideaal vriendschapsbiertje: het is licht en je slaat er met gemak vier van achterover op een bloedhete middag.

Het toeval wil dat het middag en bloedheet is: een ideale dag dus om de Yung Bok te proeven met Bokoesam en Yung Felix en met hen te praten over hun favoriete drankjes, kotsen op het podium en hoe het is om samen een plaat te maken.

Eerst zit ik nog even alleen met Yung Felix, want Bokoesam is iets later. Yung Felix bestelt voor zichzelf alvast twee gigantische tosti’s en een kop koffie. “Ik heb honger, maar ik weet niet of het per se helpt als ik in één keer teringveel eet,” zegt hij.

Yung Felix met zijn broodje

MUNCHIES: Ha Felix, we gaan het hebben over jullie bier, maar drink je eigenlijk graag bier?

Yung Felix: Ik drink eigenlijk niet zo graag bier. Als ik alcohol drink, drink ik bijna altijd Jack Daniel’s met cola. Ik wou dat ik whisky lustte zonder cola, zodat ik thuis met een dikke sigaar een whisky kon drinken, maar ik vind het puur echt niet lekker. Ik houd gewoon van de romantiek en charme erachter. Dat heb ik met veel dingen: ik houd bijvoorbeeld niet van tomaat, maar ik vind het er fris en lekker uitzien als mensen cherrytomaatjes eten. Ik wou dat ik het in me had.

Je kunt whisky leren drinken.

Yung Felix: Klopt, maar ik vind het vervelend dat je gevoel uit je tong verdwijnt als je sterke drank drinkt. Wijn vind ik ook niet zo lekker, trouwens. Ik ben wel een voorstander van shots tequila. Mensen zeggen altijd: je moet het lekker vinden, maar ik denk eigenlijk dat je voornamelijk alcohol drinkt om dronken te worden. Je gaat me toch niet zeggen dat je een pure whisky lekkerder vindt dan een ijskoude ijsthee?

Maar je drinkt af en toe vast wel iets bij het eten, toch? Wat is je favoriete drank-spijscombinatie?

Yung Felix: Een goede steak met een whisky-cola. De steak moet alleen met jus op het bord liggen. Het is heel erg jaren vijftig, erg mannelijk. Ik eet trouwens amper steak, maar als ik uit eten ga, vind ik het echt wel lekker. In New York betaalde ik eens vijftig dollar voor een gigantisch bord met alleen steak en saus. Dat is best heftig, want je bent dan gewoon een dier aan het eten.

Op dat moment komt Bokoesam erbij zitten. Hij bestelt een koffie, “lekker verkeerd.”

V.l.n.r: de auteur, Bokoesam en Yung Felix

Ha Sam, ben jij een daydrinker?

Bokoesam: Nee, maar dat zeg ik nu. Als ik op vakantie ben, durf ik bijvoorbeeld wel veel te drinken. Of toen ik samen wegging met Felix om de plaat te schrijven.

Hoe was dat?

Bokoesam: We hebben de hele dag gewoon een beetje het huis schoongemaakt.

En lange wandelingen langs het strand gemaakt?

Bokoesam: …En een beetje muziek gemaakt.

Is het eigenlijk niet heftig om samen een plaat te maken?

Bokoesam: Ja, want voor hetzelfde geld komt er niets vets uit.

Yung Felix: Het was wel een goede tijd. Mensen denken altijd dat je op schrijverskamp de vetste tracks moet maken, maar als er goede chillings uitkomen is dat al erg waardevol. En misschien gebruik je later nog wat van de tracks die je toen hebt gemaakt.

Bokoesam: Ik ben ook iemand die lekkerder muziek maakt als ik eerder al gechild heb met de persoon met wie ik in de studio zit. Ik vind het gewoon het leukst als je fatoes met diegene kan maken.

De Yung Bok-bieren worden ondertussen geserveerd.

Het nieuwe bokbier Yung Bok

Jongens, is dit beter dan het beste Belgische biertje?

Bokoesam: Sowieso! Het is het ideale biertje voor een zomeravond met je vrouw, en nog wat dames en jongens.

Proost! Vertel eens over jullie bier.

Yung Felix: Ons zweet zit hierin. Ik vind het echt een lekker biertje: het is helemaal niet zwaar, het is bijna een soort kinderbiertje.

Bokoesam: Ja, je verwacht iets bitters, maar het is heel zacht op het einde. Ook de spreuk op het flesje is belangrijk: “Met bier en zang leeft men lang.”

Yung Felix: Ik kijk nu voor het eerst goed naar wat er op het flesje staat en ik vind het wel grappig dat ik de bok bestuur en jij het biertje drinkt.

Bokoesam: Jij ziet er zakelijker uit. Op een andere tekening van ons op een spaceship ben ik wiet aan het roken en bier aan het drinken, terwijl jij aan het telefoneren bent.

Bokoesam en Yung Felix

Sam, wat is eigenlijk jouw favoriete drank?

Bokoesam: Ik vind bier wel chill, maar je kan er zo van vol zijn. Ik drink nooit mixdrankjes. Ik drink het liefst cognac als ik uitga. Soms drink ik tijdens het uitgaan snel een colaatje en dan erna een aparte beker met sterke drank.

Wanneer was de laatste keer dat jullie echt helemaal naar de tering waren?

Yung Felix: Dat was toen ik moest draaien en ik een beetje zenuwachtig was. Ik was voor de show al een beetje dronken, ik bleef drinken tijdens de show en na de show was ik volledig naar de klote. Al mijn alcohol was op en ik vroeg mijn tourmanager voor nog een drankje. Hij gaf me een glas, maar waarschuwde me dat het pure wodka was. Ik dacht: ja geef, geef. Ik voelde tijdens het drinken al dat het the stupidest choice ever was. In de auto had ik het gevoel alsof ik een hartaanval had en de volgende dag kon ik zelfs geen water drinken, omdat ik alles eruit moest gooien. Ik had de gekste hoofdpijn ever.

Bokoesam: Ken je dat gevoel tijdens een kater dat je niet weet of je moet eten of drinken? Je moet dan gewoon cola drinken.

Of gember kauwen.

Bokoesam: Ieuw.

Yung Felix: Deze kater was onvermijdelijk. Ik wist trouwens alles nog en dat was eigenlijk nog kutter.

Bokoesam: Ik weet niets meer als ik dronken ben.

Bokoesam met zijn Yung Bok

Sam, ben je minder dronken nu je vader bent?

Bokoesam: Jazeker. Als tiener dronk ik veel te veel; ik was echt een bierkanon.

Hebben jullie het gevoel dat Nederlanders in het algemeen te veel drinken?

Yung Felix: Ja, eigenlijk wel. Het is niet nodig, het is gewoon een luxe. Ik vind alcohol wel iets normaals, maar ik trek me nooit iets aan van groepsdruk. Als ik niets wil drinken, ben ik net een klein kind en zeg ik gewoon: nee.

Bokoesam: Soms denk je: ach, ik heb al lang niet gedronken, maar dan besef je ineens dat je de week ervoor nog dronken was. Ik vind het wel chill om voor een optreden altijd wat te drinken. Niet te veel, gewoon wat spraakwater.

En wat kies je: blowen of drinken?

Bokoesam: Ja, dan wel blowen, maar je kan ook slecht gaan op blowen: dat je te veel gaat nadenken en paranoïde wordt. Ik moet trouwens redelijk snel kotsen. Met een van mijn eerste optredens was ik met Keizer mee en moest ik op het hoofdpodium optreden. Tijdens de show moest ik kotsen, maar toen heb ik mijn kots gewoon ingeslikt.

Bedankt, jongens.

