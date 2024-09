Yung Internet overwint katers met griesmeelpap en yoghurt met walnoten

In Katerconversaties gaan we op katerontbijt met bekende Nederlanders om alles te weten te komen over hun katergeschiedenis en wat ze in hun mond stoppen in een poging zich weer oké te voelen.

Voor wie de muziek van hiphopformatie Yung Internet al heeft gehoord, is het zo klaar als een klontje: MC’s Yelli en Yung Mau en dj Hyperlink zijn een vast onderdeel van het Amsterdamse nachtleven. In hun songteksten vertellen ze maar al te graag over hun nachtelijke strooptochten door de stad, waarbij hedonistische hoeveelheden drank, “allerlei gekke chemicaliën” en uit de hand gelopen afterparty’s centraal staan.

Hun straat-reputatie is dan ook dat ze zo goed als elke avond tot het naadje gaan. Ik sprak de Prinsen van Het Plein over slecht gaan op stage, bungelen in de lampen van de Paradiso en de ongekende kracht van griesmeelpap op een katerdag.

MUNCHIES: Ha jongens, jullie staan bekend om jullie hedonistische levensstijl en chronische drang naar het nachtleven. Wat is de status op dit moment? Mau: “Ik heb wel gewoon gedronken gister, maar dat was niet heel crazy ofzo.” Yelli: “Ik heb gepartyd met Gohan en Goku op de bank de hele nacht. Gewoon rustig aan gedaan.”

We zijn nu op de plek waar jullie het liefst je kater killen. Vertel. Yelli: “Als we een kater hebben liggen we meestal in bed te rotten, maar als we toevallig buiten zijn, komen we hier chappen, bij de Homemade aan de Singel. Mautje en Daan werkten hier in het verleden in de keuken en bediening, en het eten is gewoon master. Liever hier dan McDonalds, toch? Mau: “Alhoewel, Maccie is wel altijd steady hoor. Een Quarter Poundertje gaat er ook in.”

Klinkt veelbelovend. Wat bestel je hier op een katerdag? Mau: “Ik een broodje carpaccio en een smoothie.” Yelli: “Doe mij maar een chicken melt.” Hyper: “Tuna melt, man. Die is goed.” Mau: “Je hebt hier echt een paar rammers op de kaart die je er meteen weer bovenop helpen.” Yelli: “Ja, ze hebben hier de beste shit. Het is een beetje vettig, maar ook gewoon gezond. Damn, wat een lekkere sandwich! Ouwe, proef dit, je moet het echt proeven!”

Gruwelijk! Maken jullie ook zulke bizarre broodjes als je thuis ligt uit te brakken? Yelli: “Griesmeel. No jokes.” Mau: “Yoghurt met walnoten en honing en shit.” Hyper: “Ik drink gewoon een pak magere melk leeg en dan ben ik cool. Als ik echt honger heb drink ik nog een litertje. [De rest begint te lachen] En zonder dollen, ik betrap mezelf steeds vaker op het eten van die Danerolle-croissantjes uit blik. Die vul ik met kaas en ham en ik knal ze de oven in.” Yelli: “Hij doet het misschien niet met een kater, maar Hyperlink kan echt koken als een beest man! Alles wat je hier ziet kan hij gewoon voor je maken, hij heeft hier natuurlijk in de keuken gewerkt.” Hyper: “Niet alleen hier, door de hele stad heb ik als kok gewerkt voordat Yung Internet begon. Ik kook nog steeds bijna iedere dag thuis, vooral Hollandse pot, daar hou ik echt van.”

Hoe brengen jullie een katerdag meestal door? Mau: “GTA spelen en blowen.” Yelli: “Dragon Ball Z kijken en blowen.” Hyper: “In bed liggen en blowen.”

Blowen en binnen blijven dus? Mau: “Ja, ik ben het liefst op één plek, en dan alleen opstaan om wat water te pakken of naar de WC te gaan.” Yelli: “Het laatste wat je moet doen als je brak bent is mensen onder ogen komen. Ik probeer ook zo min mogelijk na te denken. Gewoon de hele tijd dezelfde vork afwassen ofzo. Zolang het maar niet teveel moeite kost.”

Omschrijf eens hoe je je voelt als je opstaat met een kater. Hyper: “Net als DJ Jean z’n gezicht.” Mau: “Als een Action Man. Een plastic pop. Alsof ik van wax ben.” Yelli: “Ik voel me net Geuzenveld soms. Probeer te rennen maar het lukt niet.”

Wie is de grootste huilbaby van jullie drie? In koor: Hyper. Hyper: “Ik man, sowieso. Ik kan er slecht tegen. Ik moet altijd overgeven de volgende dag. Als ik naar bed ga voel ik me gewoon goed, en vervolgens word ik midden in de nacht wakker.” Mau: “En dan probeert-ie z’n ziel eruit te kotsen.”

Aan het tempo dat jullie feesten, bouw je niet op een gegeven moment een beetje weerstand op? Hyper: “Nja, dat valt best mee. De laatste keer dat ik echt hard ging was met Kerst. Als ik een hele nacht moet kotsen hoor je me daarna drie weken niet meer.” Mau: “En dat is voor niemand leuk.” Hyper: “Precies, ik kan gewoon wat minder hebben. Bijvoorbeeld als er bier is, moet dat op en op het punt dat iedereen lekker gaat – rond een uurtje of één – ben ik al lang gepiekt. Dan moeten ze weer voor me zorgen.” Mau: “Dan is die alweer met een parachute naar beneden gesprongen.” Yelli: “Het ligt niet alleen aan Hyper he, het zit gewoon in z’n familie. Laatst was z’n zus ook helemaal kleppie.” Hyper: “We waren op een show, en mijn mobiel met de setlist erop lag naast de dj-set. Mijn zus bleef maar bellen, twintig gemiste oproepen! Ik dacht, er is echt wat aan de hand. Bleek na de show dat ze niet meer wist waar ze was en naar huis wou.” Yelli: “Echt lief was dat: ‘DAAN KOM NAAR HUIS’.” Hyper: “Toen ben ik maar meteen een taxi ingesprongen. Ze stond ergens op de hoek bij d’r werk en had teveel gezopen, super-emotioneel. Ik heb d’r opgehaald en thuis afgezet.”

Maken jullie wel soms muziek op brakke dagen? Mau: “Niet per se, maar de wilde weekenden vormen wel de basis voor onze muziek. De verhalen die we elkaar vertellen op brakke maandagen bijvoorbeeld, die komen allemaal terug in onze teksten.

Kunnen jullie je de eerste keer dat je dronken was nog voor de geest halen? Yelli: “In het skatepark waarschijnlijk. Tijdens skate-sessies in het Oosterpark dronken we altijd pakken DubbelFris weg. Op een gegeven moment werden we wat ouder en veranderde die DubbelFris in halve liters. Dat was wel één van de eerste keren dat ik me dronken voelde, tijdens zo’n sessie.”

Wat voor dronkemannen zijn jullie eigenlijk? Yelli: “Unstoppable man. Net de Fantastic Four.” Mau: “Mental Theo-dingen. Nee, volgens mij gaat het best wel oké als we dronken zijn, zo anders zijn we niet. Tuurlijk worden we wat leiper, maar we worden geen ander persoon.” Yelli: “Mautje doet nog wel eens een Vic Crezeetje. Hij wil iets zeggen, pakt je bij de arm en staat vervolgens een half uur te praten zonder te stoppen. Maar we worden nooit agressief of vervelend.” Hyper: “We worden er alleen maar gezelliger op.” Mau: “We zijn sowieso een beetje debiel.” Hyper: “Mau en Yelli’s tijdsbesef verandert wel als ze gezopen hebben. Dan is het vier uur en wil ik op een gegeven moment gewoon naar huis, toch. Een kwartiertje nog, zeggen ze dan. Vervolgens kan ik ze na dat kwartier niet meer vinden.”

Wat was tot nu toe jullie heftigste nacht samen? Yelli: “Bij één van onze eerste boekingen in België. We hadden een heel hostel gehuurd en een hele crew meegenomen.” Mau: “De volgende dag liepen we naar buiten en de hele straat lag vol met plantenbakken, verkeersborden waren uit de grond getrokken – de hele straat lag aan gort.” Yelli: “We lagen net een half uurtje in bed en toen werden we er alweer uitgekickt. Op de terugweg naar huis kon Hyper niks anders uitbrengen dan ‘Ik ga slecht.’ De hele bus stonk naar kots.” Mau: “We zijn serieus nog nooit zo snel van Antwerpen naar Amsterdam gereden.”

Staan jullie soms dronken op het podium? Mau: “Dat gebeurt wel eens ja.”

Is dat ooit wel eens misgegaan? Mau: Vaak genoeg. Struikelen over koorden en shit, over een hekje vallen, of te laat beginnen met een vers of iets.” Yelli: “Wie moest ook alweer een keer overgeven bij een show, dat was jij toch Hyper?” Hyper: “Haha, nu moeten we echt ophouden. Genoeg saus.” Mau: “Het was echt prachtig, niemand heeft het gezien, zelfs ik niet.” Hyper: “We hadden die avond drie shows. Twee hadden we al gemurdered, en die derde was echt om vier uur in de nacht.” Mau: “We lagen al op de grond in de backstage nog voordat we op moesten.” Hyper: “Veel gezopen, slecht gegeten en toen ik tijdens de show slecht ging, heb ik even alles eruit gegooid achter de booth om weer verder te kunnen gaan.” Mau: “Een bewuste keuze.” Hyper: “Ja man, het was gewoon een super professionele actie. Meestal proberen we het wel gewoon rustig aan te doen.” Mau: “We staan nooit echt fucked up op stage, behalve als we een optreden hebben in de Kopstootbar ofzo. Maar dat zijn gewoon plekken waar het kan. Ik drink wel altijd voor de show, om de gezonde spanning net wat lekkerder te onderdrukken.”

En de ergste kater van je leven, wanneer was dat? Hyper: “Toen ik met een maat als zestien jaar oud pikkie naar Barcelona ging voor een skatewedstrijd. De dag voor de wedstrijd was er een ‘I’m-too-drunk-to-skate-competition‘, waarbij je elkaars tricks moet nadoen en een shot tequila nemen als het niet lukt. Toen ben ik echt helemaal gone gegaan, ik weet niks meer van die avond. De volgende dag heb ik die skatewedstrijd moeten missen omdat ik zo slecht ging.” Yelli: “Die van mij was toen we net waren begonnen met Yung Internet. We hadden een show in Epe en gingen daarna door naar de Paradiso. Uiteindelijk is één van ons wakker geworden in de politiecel, omdat die kennelijk aan een lamp had gehangen.” Mau: “Een van ons?” Yelli: “Ik moet mezelf wel een beetje indekken toch. Wakker worden in een cel, ik voelde me net Kempi man. Geen telefoon, geen portemonnee, geen trui. Ik ben nog in een shirtje terug naar de Paradiso gelopen om alles te zoeken. Dat was echt drama, ik liep bijna jankend over straat. Toen heb ik ook nog een jaar een Paradiso-verbod gehad.” Hyper: “En de hele saus is dus dat toen Yelli dat verbod kreeg, wij het voorprogramma van De Jeugd Van Tegenwoordig zouden doen in Paradiso. Twee shows, die hebben we toen moeten cancellen.”

“Een donnie per persoon en wij zijn met z’n zessen,” zingen jullie. Stel: je hebt maar één donnie op zak en moet daarvan eten halen. Wat haal je? Mau: “Sowieso een pizza. Van die skere Dr. Oetker-dingen waar er dan drie van in zitten. En dan nog een uitje kopen en extra geraspte kaas voor eroverheen.” Yelli: “Sowieso man, shoutout naar Dr. Oetker. Stukjes ananas erbij, blokjes ham.” Mau: “Die korst is ook altijd goed.” Hyper: “We hebben al die tapes gemaakt op Dr. Oetker, man.” Mau: “En je kan die doos gewoon gebruiken als bord.”

Nog een laatste advies voor het overleven van katerdagen? Yelli: “Probeer alles binnen handbereik te houden: je laptop, iets te chappen, een zakje met drop, een vloeitje en een asbak. En dan zo min mogelijk bewegen.” Mau: “Drink een liter water, of twee liter water, en daarna ben je gewoon weer cool. Die hoofdpijn komt doordat je helemaal uitgedroogd bent. Hoe meer vocht je tot je neemt, hoe beter.” Hyper: “Een goede kop thee met een beetje melk en suiker erin doet ook wonderen.” Yelli: “En weet je wat ook helpt? Jezelf verheugen op wat je de volgende dag gaat doen. Als je een kater hebt en je kan uitkijken naar iets dat je die avond doet voel je je gelijk beter.”

Bedankt!