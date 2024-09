Yung Internet overwint katers met griesmeelpap en yoghurt met walnoten

In Katerconversaties gaan we op katerontbijt met bekende Nederlanders om alles te weten te komen over hun katergeschiedenis en wat ze in hun mond stoppen in een poging zich weer oké te voelen.

Voor wie de muziek van hiphopformatie Yung Internet al heeft gehoord, is het zo klaar als een klontje: MC’s Yelli en Yung Mau en dj Hyperlink zijn een vast onderdeel van het Amsterdamse nachtleven. In hun songteksten vertellen ze maar al te graag over hun nachtelijke strooptochten door de stad, waarbij hedonistische hoeveelheden drank, “allerlei gekke chemicaliën” en uit de hand gelopen afterparty’s centraal staan.

Hun straat-reputatie is dan ook dat ze zo goed als elke avond tot het naadje gaan. Ik sprak de Prinsen van Het Plein over slecht gaan op stage, bungelen in de lampen van de Paradiso en de ongekende kracht van griesmeelpap op een katerdag.

