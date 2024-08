Yung Lean is meer sad boy dan ooit in zijn nieuwe korte film

Yung Lean blijft jaren na zijn doorbraak nog altijd een mysterieus, onbegrepen figuur binnen de underground rapwereld. Zijn nieuwe album Stranger komt deze week uit en daarom geeft Lean ons nu al een kijkje in de vage, duistere wereld van de plaat. De korte film Stranger is geregisseerd door Suzie and Leo en heeft wel wat weg van Runaway van Kanye West (alleen dan korter, raarder en minimalistisch).

Het personage dat Lean speelt loopt door een spookstad, zegt helemaal niets en is besmeerd met een bloederige substantie. Het einde is net zo grimmig, maar ik zal verder niets verklappen. “Een voortvluchtige verandert in een demon, daarna in een treurige clown en wordt daarna weer een man,” luidt de beschrijving van de film. Juist.

Kijk hierboven naar Stranger.