Yung Mavu is meer dan een zwarte tovenaar die fan is van Harry Potter

Zelfs al was je mobiel in een trieste bui stukgevallen en heb je de hele week geen laptop gezien, je ontkwam er niet aan: Black Magic van Yung Mavu. De ode aan de Harry Potter-films van de zestienjarige Noah Mavuela uit Antwerpen is een droomscenario voor liefhebbers van magie en hiphop, en haalde zo met gemak meer dan twee miljoen views op YouTube. Noah glijdt in de clip als een echte Hogwarts-scholier door de Antwerpse voetgangerstunnel, met een trapremix van de Potter-saga als tapijt. Hij dropt behoorlijk ad rem bars over Malfoy en Dumbledore, dabt even tussen de zinnen door en doet nog een elegante radslag. Ik was benieuwd naar het verhaal van deze woordentovenaar, dus sprak ik hem over zijn Harry Potter-toewijding en het gebrek aan diversiteit in de boeken van J.K. Rowling.

Noisey: Hi Noah, je hebt een waanzinnige week achter de rug. Vertel eens wat er zojuist is gebeurd?

Yung Mavu: Ik wou deze video eigenlijk laten zien op 16 november, de dag dat de nieuwe film uit de Harry Potter-reeks uitkwam. We hebben de video uiteindelijk pas een week op voorhand kunnen schieten, en dat was een beetje te nipt. Toen dit nummer uiteindelijk op YouTube kwam te staan hoopte ik hoogstens duizend views te halen.

Videos by VICE

Daar ben je ietsjes overheen gegaan.

Nee, inderdaad. We zaten daar dus achter onze laptop te refreshen en nog geen tien minuten later stond de teller op 1500. Al snel kwamen onverwachte verzoekjes om op de nationale radio en televisie te komen. Dus ja, het ging wel snel.

Heb je zelf de boeken gelezen of enkel de films gezien?

Ik had de verfilming weleens bekeken, maar om de teksten van Black Magic echt finaal af te maken heb ik de acht films in een marathon gekeken. Een beetje als vooronderzoek, zeg maar.

Zou je ook met Voldemort hangen of ben je een strikte Gryffindor-fan?

Ik vind eigenlijk iedereen uit het verhaal wel gaaf. Elk personage heeft wel zijn charme, ook al zijn het bad guys. Mijn favoriete personage is misschien wel Malfoy, want er zit zeker wel iets goeds in hem. Hij is een beetje de underdog.

Wou je met deze track het grote gemis aan culturele diversiteit in de Harry Potter-wereld aantonen?

Ja, toch wel. Ik had veel redenen om dit te maken, ik wou bijvoorbeeld eens iets anders doen dan normaal. Maar het feit dat het Harry Potter-verhaal zo enorm wit is mocht wel aangekaart worden vond ik. In het laatste boek en theaterstuk heeft de schrijfster daar duidelijk meer rekening mee gehouden. Er zijn tenslotte wel een paar niet-witte rollen in de acht films, maar die blijven heel erg op de achtergrond. De hoofdpersonages zijn dan weer echt het witste van het witste, haha.

Ga je een mixtape of EP droppen in dit thema of blijft het gewoon bij dit nummer?

Ik wil me echt niet focussen op Potter, of andere films in het algemeen. Ik krijg heel wat verzoekjes binnen, om bijvoorbeeld een nummer te maken over Star Wars of Lord of the Rings. Dat was eigenlijk nooit het doel. Dit was een leuke binnenkomer, maar nu zijn er natuurlijk heel veel mensen die denken dat ik niet over real shit kan rappen.

Heb je al wel een nieuw nummer klaarstaan?

Ik ben nu heel hard aan het werken aan een nieuw nummer, dat Rookie of the year heet . Die is misschien wel vijf keer zo hard als Black Magic, al zeg ik het zelf. Ik kijk er heel erg naar uit om mezelf nu van een andere kant te laten zien.

Nog even wat Harry Potter-trivia: Een doos Bertie Botts Every Flavour Jelly Beans of een replica Quidditch Snitch?

Damn. Ik denk niet dat ik zo’n hoeveelheid snoep kan skippen, haha.

Zou je liever naar Azkaban gaan of vastzitten in Alcatraz?

Alcatraz is toch die zieke gevangenis op dat eiland? Wow, nee. Dan ga ik wel naar Azkaban. De dementors kunnen me toch niks maken, I got that black magic.

Hagrid of Neville Longbottom?

Moeilijk. In de hele serie films is Neville een beetje underrated, iedereen vond hem maar sucken. Uiteindelijk is hij echt wel hard en upt hij zijn game. Hagrid aan de andere kant was er al vanaf het begin: daarom moet ik toch voor hem kiezen.

Beeld door Esther Couderé