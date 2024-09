Yung Nnelg en Bokoesam laten op ‘Forrest Gump’ zien dat ze het hardste duo zijn

Het is al langer bekend dat Yung Nnelg en Bokoesam een van de hardst denkbare duo’s van Nederland is, maar wat ze nu toch op ons gooien hadden wij ook niet kunnen voorspellen. Na Op Dreef waren de verwachtingen voor de Contra EP van Nnelg al torenhoog, maar nu hij vandaag met zijn nieuwe single Forrest Gump komt weten we het zeker: dit wordt een van de hoogtepunten van 2017.

De video, die hier bij ons in première gaat, is misschien nog wel indrukwekkender dan de track zelf. Net als Forrest Gump rennen Nnelg, Bokoesam en het nooit aflatende SMIB-team door verschillende landschappen, stadsdelen, steegjes, straatjes en zelfs een voetbalveld – Nnelg blijkt over een meer dan prima traptechniek te beschikken. Natuurlijk hebben ze Garrincha op de beat, en de clip is gemaakt door Jeroen Dankers. Waar wacht je nog op? Bekijk het hier beneden.