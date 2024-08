Yung Nnelg en Ray Fuego vechten tegen het kwaad in hun eigen anime

Heb je zoute popcorn klaarstaan? Een oversized beker met een vloeibare suikeroverdosis binnen handbereik? Heel goed, want we hebben iets moois voor je. Voor enkelen onder ons zorgt de nieuwe video van Yung Nnelg voor een kleine nerdgasm, maar voor de mensen die de anime-klassieker Akira niet hebben gezien is Tetsuo (TETSUOOOOOO!) alsnog een lust voor het oog.

In de clip die door de anime is geïnspireerd wordt Nnelgie aangevallen door een gruwelijke monster in een futuristische stad die zomaar Neo-Amsterdam zou kunnen zijn. Gelukkig wordt hij bijgestaan door Ray Fuego en GRGY, die ook hun bijdrages leveren op de track.

Videos by VICE

Bekijk de video hieronder.