Yung Nnelg, GRGY en Tads Thots strooien met saus in hun nieuwe clip

Als de muziek van Yung Nnelg één ding doet is het wel het oproepen van vragen. Een aantal voorbeelden:



“Wanneer wordt hij nou eens erkend als het beste uit Amsterdam sinds Kesbeke-tafelzuur?”

“Waarom representeert hij ons niet tijdens het Eurovisie Songfestival?”

“Waar haalt hij toch in godsnaam die saus vandaan? En die outfit, man?”



Ik heb helaas slecht nieuws: ook in de nieuwe track Skeemen – samen met GRGY en Tads Thots – krijg je hier geen antwoord op. Toch is er nog genoeg reden om de nieuwe clip te zien, waarin de jongens zich ontplooien tot juryleden van de talentenshow die het leven is. Check het hierboven.