Yung Nnelgs clip voor ‘Op Dreef’ is behoorlijk sinister

Wie Yung Nnelg afgelopen zomer live heeft gezien, weet dat (de toen nog niet uitgekomen) track Op Dreef het publiek keer op keer in positieve zin krankzinnig maakte. Een paar dagen geleden verscheen het liedje plotseling online. Op een onheilspellende beat van FNMLAS rapt Nnelg zijn pocherige teksten. Zijn stem is omlaag gepitcht, zijn flow is langzaam en zo gecontroleerd dat het bijna eng wordt. Vandaag komt de bijbehorende zwart-wit clip uit, waarin Nnelg met een doorzichtig masker – die ergens doet denken aan Jason van Friday The 13th – de kijker toespreekt. Heel sinister allemaal. Dus doe de lichten aan, kijk of er niemand achter de gordijnen staat of onder je bed ligt en bekijk de clip hieronder.