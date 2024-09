YVES leert ons dat alles uiteindelijk wel weer goed komt

Na regen komt zonneschijn, zeggen ze. Of je nou je hoofd met een rotgang tegen een openstaand keukenkastje stoot, je fiets wordt weggesleept door een ietwat fascistoïde ambtenaar, of in een nare break-up terechtkomt – alles komt wel goed. En als dat niet zo is, kun je er altijd nog op blijven hopen. Dat is tenminste beter dan bij de pakken neer te gaan zitten. Dit is wat YVES (niet te verwarren met Yves Laurent van De Fellas) uitlegt in zijn nieuwe track Blijven Hopen.

Het semi-droevige nummer is geproduceerd door Shyboy, met wie YVES al eerder tracks uitbracht, waaronder de single Lifestyle & Party. In de video van de track, die hier bij ons in première gaat, zie je de twee op een locatie die verdacht veel lijkt op een kerk – toch een fijne plek om je hart eruit te zingen. De video is gemaakt door Naveen & Sivah Kalloe, bekijk het hieronder.