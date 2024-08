Vier teams vechten tijdens Calcio Storico met elkaar voor de ziel van Florence. Bijna alles is toegestaan in deze balsport: schoppen, slaan met je blote vuisten of tackelen mag, en dat is al vijf eeuwen zo. Het enige doel is scoren en de enige prijs is de eer. O, en een ceremoniële koe natuurlijk. VICE Sports maakte een korte documentaire over een van de vreemdste sporten ter wereld.

—

Videos by VICE

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.