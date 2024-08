Zaterdagmiddag op de erotiekbeurs in Brussel

Het is een zonnige zaterdagmiddag. Buiten hangt er een lichte mist. Als ik de expositiehal binnenstap, dringt er een zoete geur mijn neusgaten binnen. Een van de standjes is dubstep aan het draaien. De Nederlandse dame bij de genitale piercing-stand vertelt me dat het aantal bezoekers dit jaar wat tegenvalt. Een man verkoopt wijn in penisvormige flessen en een stripper probeert me een privéshow te verkopen. Ik weiger beleefd.

Er hangt hier een bijna familiale sfeer. Uiteraard voldoen sommige bezoekers aan zowat alle visuele clichés waaraan je je hier kunt verwachten: lonkende mannen met lange, dunne, ietwat vettige haren en een camera onder de arm. Maar ook veel koppels, van uiteenlopende leeftijden. Bezoekers kijken samen naar de shows en genieten van een glaasje champagne. Genot en plezier zijn de orde van de dag. Maar dit blijft een parallel universum, een tijdelijke ontsnapping uit het dagelijkse leven naar de wereld van de erotiek. Kennissen tegen het lijf lopen en de vrouwen vanop je scherm in levende lijve ontmoeten… Een middag van puur genot.

