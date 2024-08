Zawadi verdient in korte tijd bakken geld door multinationals te hacken

De 19-jarige Zawadi Done uit Heerjansdam is ethisch hacker. Dat betekent dat je op zoek gaat naar kwetsbaarheden in de codes van websites van bedrijven of organisaties, die netjes meldt en er geen misbruik van maakt. Soms wordt daar een beloning voor uitgeloofd. Hij doet het nu ongeveer een jaar heel actief en hackte niet alleen een keer of twintig de Nederlandse overheid, maar ook nationale en internationale bedrijven als The Washington Post, Philips en Dumpert. Laatst was hij twee uur aan het hacken om kwetsbaarheden in websites te vinden. Hij vond ze, meldde het en ving er achthonderd euro voor.

We vroegen hem hoe zijn werk precies in elkaar steekt, wat je ermee zou kunnen verdienen en gingen met hem naar RevSpace, een soort vereniging voor hackers in Den Haag, waar ze samenkomen om te praten over technologie, workshops te organiseren en te hacken.

Videos by VICE

VICE Money presenteert ‘Nieuw Geld’, een videoserie, mede mogelijk gemaakt door ING, over de innovatieve manieren waarop jonge mensen tegenwoordig hun boterham verdienen.