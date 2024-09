Gucci Mane en Zaytoven speelden in een pianobar en het was magisch

Soms staan de sterren goed en ontstaan er plotseling prachtige dingen, en soms moet je, tja, Red Bull bedanken voor deze flarden magie. Dat was gisteren het geval toen Atlanta-giganten Zaytoven en Gucci Mane samenkwamen in een knus pianobarretje om tijdens het Red Bull Music Academy Festival te spelen voor een klein publiek. Je kunt het optreden hierboven bekijken.

Het concert is een soort overwinningsronde waarbij het duo al hun successen tot nu vieren. De setlist gaat van het iconische Bitch I Might Be uit 2009 tot aan So Icey uit 2014 en het gloednieuwe Waybach. Het laat zien hoe ver trap – en muziek uit Atlanta in het algemeen – het heeft geschopt. De hele show is hartverwarmend. Probeer niet te huilen bij de momenten waarop Zaytoven perfect harmoniseert met zijn eigen piano. Of wanneer hij Gucci Mane de “king” noemt. Probeert het gewoon droog te houden, oké?