Zeg maar Adios tegen je vriendin als Kid de Blits en Def Major langskomen

Je vriendin is nergens veilig als Kid de Blits in de buurt is. Op een afgelegen haventerrein, in de sportschool, in het midden van een basketbalwedstrijd of tijdens een wandeling met de kinderwagen; geen locatie of situatie is vrij van gevaar in de clip voor Adios Amigo, de nieuwste single van meneer de Blits. Naast slecht voor relaties is dit liedje behoorlijk vernieuwend, zo wordt ‘adios’ officieel geïntroduceerd als werkwoord en draagt Def Major zowel muzikaal als op het gebied van mode een (aluminiumfoliekleurig) steentje bij.

De clip voor dit nummer gaat bij ons in première en is geschoten door Ignace Ekkelkamp. Als je denkt: ‘hey, die ken ik helemaal niet’, kan dat kloppen, want dit is pas zijn derde video. Aan de kwaliteit van het resultaat is het echter niet te zien. Naast dezelfde Safehouse-track en de remix daarvan is Adios Amigo het derde wapenfeit van Kid de Blits z’n EP, die de 25e uitkomt.

​​​T​​racklist van de Safehouse-EP:

1. Safehouse Ft. Cartiez (Prod. p.APE)

2. Vijf Dames (Prod. p.APE)

3. Sinds Nu ft. Def Major, Ronnie Flex, Jonna Fraser, Maximilli & Mafe (Prod. p.APE & Eighty Thrilla)

4. Adios Amigo ft. Def Major (Prod. Jack $hirak)

5. Happy Hour ft. Cartiez (Prod. p.APE & Eighty Thrilla)

6. Oost West ft. Idaly, Def Major, Murda & Ronnie Flex (Prod. Jack $hirak)

7. Popst*r (Prod. p.APE) 8. Allemaal Gezien (Prod. p.APE & Eighty Thrilla)

9. Vliegtuigmodus (Prod. Jack $hirak)

10. Safehouse Remix ft. The Partsquad, Cartiez, Maximilli, Ronnie Flex, Dio & Big2 (Prod. p.APE)