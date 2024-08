Zeg, wie gaan er eigenlijk naar het concert van de Village People?

Om heel eerlijk te zijn heb ik nooit de vurige wens gekoesterd om de Village People live te zien. Ik zag het simpelweg gewoon niet als optie. Net zoals ik er nooit aan denk om op skivakantie te gaan. Maar hé, als de kans zich plotseling voordoet omdat je neef een plekje in een chalet overheeft, of als er toevallig Pride is in Amsterdam en het is maandag en je kan met twee leuke collega’s naar de Paradiso om een bouwvakker en een cowboy, een indiaan, agent, soldaat en ledermeneer te zien optreden, dan doe je dat. Ook als je twee leuke collega’s op het laatste moment afzeggen. Dan ga je alleen. Zo werkt ons heelal nou eenmaal.

Het wonderlijke van naar een concert van de Village People gaan, is dat je ver van tevoren en lang na afloop de liedjes Macho Man en YMCA in je hoofd hebt. Op zich niet heel gek, maar de hardnekkigheid ervan verbaasde me. Wat me ook verbaasde, als ik eerlijk ben, is dat het nagenoeg uitverkocht was. En de hoeveelheid mensen die gehoor gaven aan de oproep van de organisatie om als je favoriete Village Person verkleed te komen.

Dit alles deed bij mij de vraag opborrelen: wie zijn in godsnaam al die mensen die op een maandag naar het optreden van de Village People zijn gegaan? Ik deed toen wat elke zichzelf respecterende journalist zou doen: het vragen.

Jeffrey (22) en Jordan (15)





Noisey: Wat doen jullie hier?

Jordan: Nou, we komen hier voor Village People.

Jeffrey: Ik ben een beetje naar verschillende feestjes en concerten aan het gaan, en daar hoort de Village People toch echt wel bij!

Waar kennen jullie de Village People van?

Jordan: YMCA.

Hoe lang zijn jullie al fan?

Jeffrey: Oh, al heel lang! Al sinds ik het nummer ken, sinds ik vijf of zes ben.

Jordan: Het is hele leuke muziek.

Hebben jullie veel cd’s van ze?

Jordan: Nee, ik luister het vooral online

Met wie van de bandleden zou je op skivakantie willen?

Jordan: Ehm, met de cowboy.

Jeffrey: Ik heb geen idee, ik hou niet echt van skiën of sneeuw, ik ben meer van de warme bestemmingen.

Maak de zin af: Macho, macho man, I want to be a…

Jeffrey: Geen idee.

Wat is jullie mooiste herinnering aan de Village People?

Jordan: Ik denk toch wel deze avond.

Jeffrey: Dit wordt ook wel mijn mooiste herinnering

Weten jullie wat YMCA betekent?

Jordan: Mijn vader heeft het me ooit uitgelegd, maar op het moment kom ik er niet op.

Rachelle (31) en Savannah (23)

Noisey: Waarom zijn jullie hier?

Savannah: Dit kan je niet missen!

Rachelle: De Village People die naar Nederland komen, dat is natuurlijk geweldig, daar moet je bij zijn.



Zijn jullie al lang fan?

Rachelle: Wat is lang fan?

Savannah: Wat is fan?

Rachelle: Toen ik tien was, zong ik altijd YMCA op Singstar. Telt dat?

Savannah: Ik denk dat we ongeveer de helft van de nummers die ze speelden ook kenden.



Wie is jullie favoriete Village Person?

Rachelle: De leather daddy, met vlag en wimpel.



Het zijn toch al veertig jaar dezelfde typetjes, is het niet tijd om er wat nieuwe leden bij te doen?

Savannah: Nee hoor, dit is leuk. Het hoort zo. Ze maken er een geweldig topfeest van en ik zou niet weten waarom je iets zou veranderen. Als het zo goed is, moet je er niks aan doen.

Wat is jullie mooiste herinnering aan de Village People?

Rachelle: Een zwembadfeestje op vier hoog, een heel fout feestje, bij een vriend thuis in IJmuiden. Toen gingen we verkleed als de Village People. Dat was hartstikke leuk. Er waren mensen als indiaan, dat was ik toevallig. Mijn broertje was de matroos.

Weten jullie wat YMCA betekent?

Savannah: Ik weet dat het een soort buurthuis-iets is in Amerika, je kan er zwemmen en sporten.

Rachelle: Was het niet helemaal uit de hand gelopen, destijds?

Savannah: Het was ooit bedoeld om minder bevoorrechte mensen een kans te geven.

Margreet (35) en Hanneke (30)

Wat vonden jullie van het concert?

Margreet: Echt geweldig!



Ja? Wat vond je het mooiste moment van de show?

Margreet: De opkomst! Het ging meteen los.

Hanneke: Wij gingen helemaal los!

Margreet: En het laatste nummer hè, YMCA. Haha! Die hebben heel wat geoefend.

Hanneke: Wat een energie.



Waar komen jullie vandaan?

Margreet: Uit Katwijk. We zijn hier speciaal voor naar Amsterdam gekomen.



Dus jullie zijn echte fans.

Hanneke: Nee, helemaal niet!

Margreet: Het was wel echt te gek.

Wie is jullie favoriete Village Person?

Margreet: De indiaan.

Hanneke: Ik ga toch voor die eerste. Ik weet niet hoe die heet, met dat baardje en die enorme armen.



De cowboy?

Hanneke: Ja, de cowboy! Wat een man.



Weten jullie eigenlijk hoe ze in het echt heten?

Margreet: Nee joh! Hahahahaha.



Oké. Wat is je favoriete liedje?

Margreet: Macho Man. [Margreet zingt een stukje] Macho, macho man.

Hanneke: Ik kies voor YMCA.



Weet je ook wat het betekent?

Hanneke: Nee! Hahahaha!

Margreet: Is het een kinderkamp?



Kunnen jullie een letter uitbeelden?

[Hanneke en Margreet beelden de letter ‘w’ uit]

Margreet: Ik kan ze allemaal.



Wat is jullie mooiste herinnering aan de Village People?

Margreet: Macho Man! Mijn man deed altijd opdrukken, en toen kwam mijn kleine neefje van vijf een keer logeren, en die zegt: “Ja, hoe gaat dat dan, sporten?” Dus Johan zet dat nummer aan en toen waren ze met z’n tweeën op de grond en dan hij echt zo: “Macho, macho man.” Te gek.



En jij, heb jij nog een mooie herinnering?

Hanneke: Nee.

Gek hè, trouwens, dat er een cowboy en een indiaan in dezelfde band zitten?

Margreet: Ja, dat is ook knap, toch? Dat ze mekaar niet afmaken.

Ilona (47), Jacinta (50) en Isabel (55)

Wat vonden jullie ervan?

Jacinta: Leuk! Feestje!

Ilona: Jaaa.



Wat is jullie favoriete liedje?

Jacinta: Ja, YMCA toch wel! Jaaa.

Ilona: Ik denk het ook wel. Ik had altijd een bloedhekel aan YMCA, het is zo ordinair! Maar het is zo leuk. Het is cult! Toch?

Jacinta: Jaaa, het is cult.



Wie is jullie favoriete Village Person?

Jacinta: De cowboy!

Ilona: Ja, de cowboy! Hahahaha! Die gay leather boy vind ik ook lachen.

Isabel: Heerlijk over de top.



Wat was volgens jullie het mooiste moment van de show?

Ilona: Dat-ie tot het publiek sprak, en dat-ie vroeg wie er al geboren was toen YMCA uitkwam.

Isabel: De dansjes vond ik leuk. Die ingestudeerde discodansjes.

Sascha (21) en Bambi (24)

Hoi! Jullie waren nog niet geboren toen de Village People begonnen.

Sascha: Toen ze het allerpopulairst waren nog niet, nee.



Waarom wilden jullie hiernaartoe?

Bambi: Een paar vrienden van me gingen erheen, en ik was echt fan van YMCA, echt awesome, dus ik dacht: ik moet er een keertje heen, dat is vast een leuke ervaring.

Sascha: Ik om dezelfde reden, er gingen vrienden heen, toen dacht ik: Gay Pride, Village People, superleuk!

En, was het leuk?

Bambi: Erg leuk. Hoeveel moeite ze alleen al in die dansjes stoppen, echt fucking leuk.



Wat vond je het mooiste moment van de show?

Sascha: Toen ze opkwamen, toen ging ik helemaal los. Maar ook het laatste nummer.

Bambi: Ik vond het ’t leukst toen die oudste man, de soldaat, een solonummer zong. Dat vond ik heel erg leuk. Hij was zo enthousiast!



Ja? Zou je met hem op vakantie willen? En zo ja: waarheen?

Sascha: Ja hoor, naar Mallorca.

Bambi: Ergens naar een gayclub.

Sascha: Ja, ik zeg wel Mallorca, maar ik weet niet hoe ze daar tegenover homo’s staan.

Bambi: Gewoon hier in Amsterdam!



Heb je een favoriete Village Person?

Bambi: Ik vind de cowboy echt heel leuk, ik weet niet waarom.

Sascha: Nee nee, absoluut de bouwvakker. Hij was gewoon leuk.



Is het niet gek dat er een cowboy en een indiaan in dezelfde band zitten?

Sascha: Nee hoor, dat gaat hartstikke goed.

Bambi: Ik denk dat de historische gebeurtenissen waar jij het over hebt te ver van ons afliggen om daar heel erg mee bezig te zijn. Want het zijn wel serieuze gebeurtenissen, dat wel.



Jullie zijn niet verkleed! Oh wacht, jij wel.

Sascha: Ik heb een tuinbroek aan en een legerbloesje.

Bambi: Ik ben niet verkleed, om het simpele feit dat ik niks in de kast had liggen. Toen dacht ik: ja, ik heb geen geld want ik ben werkloos, ik ben net afgestudeerd, dus ik ga ook niks kopen.



Wat heb je gestudeerd dan?

Bambi: Neuroscience. Ik ben nog op zoek naar een PhD-plek. Zet dat er maar bij!



Tuurlijk. Hey, maar het zijn al veertig jaar dezelfde typetjes bij de Village People. Is het niet tijd voor een update? Een leuke barista erbij? Of een influencer?

Sascha: Nee.



Een vrouw?

Bambi: Misschien. Maar ze zijn al, eh, ik bedoel, er zijn al meerdere rassen aanwezig, wat voor die tijd best progressief was.



Nou, dan mis ik toch nog een Chinees.

Bambi: Het kan wel beter ja, maar je hebt ook maar zes mensen, er is wel een limiet.

Sascha: Ze zijn bekend geworden met deze typetjes, de oudere fans moeten zich er ook in kunnen vinden.



Weten jullie wat YMCA betekent?

Bambi: Oeh, dat heb ik wel geweten. Is het niet een hotel? Motel? Ding?

Sascha: Het staat wel ergens voor.



Het is natuurlijk de Young Men’s Christian Organization. Gaan jullie nog iets leuks doen vanavond?

Bambi: Ik ga nu nog even naar binnen om te dansen.



Hoef je niet vroeg op?

Bambi: Nee, want ik ben werkloos.



Oja! Nou, veel plezier nog en tot ziens!