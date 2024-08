Zeldzame foto’s van een piepjonge David Bowie voor hij beroemd werd

De foto’s in het boek Bowie Unseen geven een zeldzaam beeld van een jonge, onbekende Bowie. Of beter gezegd: David Jones, zoals hij eerder dat jaar nog bekend stond (de zanger veranderde zijn achternaam in 1967 naar “Bowie”, zodat hij niet verward kon worden met de gelijknamige zanger van de jaren zestig poprockband The Monkees.)

De foto’s in het boek werden gemaakt door de Britse fotograaf Gerald Fearnley, tijdens een shoot voor de albumhoes van Bowie’s gelijknamige debuutalbum uit 1967. Bowie werd voorgesteld aan Fearnley door diens broer Derek, toen een rijzende muzikale ster en later onderdeel van Bowie’s band. De twee spraken regelmatig met elkaar af in Fearnley’s woning in Londen om te schrijven en repeteren.

Bowie was toen net twintig, en werd gefotografeerd in simpele outfits: effen truien en broeken (de kleurrijke kostuums van Kansai Yamamoto kwamen later pas). Maar de shoot was een kans voor Bowie om zijn experimentele kant te ontdekken met hoeden en clowneske make-up.

Bowie studeerde in 1967 om mimespeler te worden onder leiding van de Britse performer en choreograaf Lindsay Kemp. “Hij was een van mijn beste studenten,” vertelt Kemp aan The Guardian in 2016. “Hij werd verliefd op het bohemien-aspect van mime.” Een gevoel dat is terug te zien in de beelden van Fearnley, en dat later een belangrijk onderdeel werd in de Bowie’s carrière. Een van de portretten vormde zelfs het begin van de Pierrot-clownslook in Bowie’s videoclip “Ashes to Ashes.”

In de serie zit ook de foto die uiteindelijk de albumhoes van David Bowie sierde: een simpel portret van de zanger in een tweed jas. Op de foto zie je Bowie’s opvallende tweekleurige ogen die zijn status als internationale hartendief in de toekomst zouden verzegelen.

Hoewel dit album niet zo succesvol was als het verbazende commerciële succes van zijn latere werken, was het een belangrijk moment in zijn carrière: het tekende de eerste transformatie van Bowie, van muzikant uit een klein dorp tot grensverleggende rockster.

“Ik weet niet meer waarom ik deze foto’s van hem maakte, waarschijnlijk omdat ik de enige was die hij kende met een studio en camera,” vertelt Fearnley in het boek. “Het is fantastisch dat ze na zo’n lange tijd weer worden afgestoft.”

‘Bowie Unseen’ is uitgebracht door ACC Editions .