Zeldzame foto’s van Jonestown, de dodelijkste sekte uit de Amerikaanse geschiedenis

De onderstaande foto’s plaatsen we met dank aan Laura Johnston Kohl en Fielding McGee van het Jamestown Institute. De meeste foto’s werden gemaakt door anonieme fotografen bij het Peoples Temple Agricultural Project in Guyana, beter bekend als ‘Jonestown.’ Op 18 november 1978 pleegden de bewoners van Jonestown collectief zelfmoord in navolging van hun leider Jim Jones.



Op 18 november 1978 pleegden meer dan 900 Amerikaanse burgers collectief zelfmoord in een kleine commune in de jungle van Zuid-Amerika. Het is na de aanslag van elf september 2001 de grootste slachtpartij in de Amerikaanse geschiedenis. Het verhaal van Jonestown en de Peoples Temple begon niet op die avond, en eindige er ook niet. Maar na decennia vol sensationele verhalen in de media, propagandacampagnes en tegenstrijdige berichten, is het niet eenvoudig om te achterhalen wat feit is en wat fictie.

In 2010 diende het Jonestown Institute, dat bestaat uit voormalige bewoners en leden van de Peoples Temple, een verzoek in bij de FBI voor het vrijgeven van duizenden documenten en foto’s die in Jonestown werden aangetroffen. Op foto’s uit de eerste jaren zijn zelfgebouwde huizen te zien en jongens die in de tropische zon driepunters scoren op een basketbalveldje. Maar zoals zo vaak was er meer aan de hand in Jonestown dan op het eerste gezicht te zien was. Veel van de foto’s zijn geënsceneerd en dienden als propagandamateriaal, zodat de leider van de Tempel, Jim Jones, aan Amerika kon laten zien dat ze zich geen zorgen hoefden te maken. In werkelijkheid waren bewoners ernstig ondervoed, kregen ze te weinig slaap en moesten ze zeven dagen per week keihard werken in de brandende zon. Jones inde spaargeld en geld van uitkeringen van alle leden, en verspreidde angstaanjagende roddels en nepnieuws over de Verenigde Staten: segregatie zou terugkomen en Afro-Amerikanen zouden al hun rechten verliezen. De Peoples Temple werd oorspronkelijk opgericht vanuit de gedachte van gelijkheid van ras, en driekwart van de slachtoffers was Afro-Amerikaans. Jonestown werd gebouwd als socialistische utopie, waar “alle rassen, afkomsten en kleuren hartelijk welkom zijn.”

Uiteindelijk kreeg Jones een psychose. De kool-aid met cyanide was een uitvlucht uit een wereld vol terreur en psychologische martelingen. Ondanks de sensationele krantenkoppen, was het geen blind vertrouwen van de volgelingen van Jones. Uit briefjes die de slachtoffers achterlieten bleek dat ze hoopten dat ze zo aandacht zouden vragen voor het feit dat ze zich meer welkom voelden in Jonestown dan in Amerika.

In de jaren die volgden zijn de intenties daarvan overschaduwd door de zelfmoord. Maar geënsceneerd of niet, op deze foto’s zijn echte mensen te zien, vrienden en families, die alleen maar een kans wilden om te leven in een betere wereld.

Jonestown vanuit de lucht. Foto gemaakt door de FBI in 1978

Poncho Johnson vlecht het haar van Tinetra Fain in een hutje in Jonestown. De andere mensen op de foto zijn Shandra James, Gerald Johnson, Al Smart en Teri Smart. De foto werd gemaakt door Juanell Smart

Van links naar rechts: Lew en Chaeoke Jones, Christa Amons en Joel Cobb

Jim Jones

Hutjes waar de meest bewoners verbleven

Shanda James geeft les in Jonestown

Spelende kinderen, misschien in scène gezet als propaganda

Links: Claire Janaro met mevrouw Muggs in Jonestown, rechts: onbekend

Een basketballende jongen in Jonestown

Kogelgaten in een vliegtuig na de aanslag op congreslid Ryan op 18 november 1978

De Amerikaanse luchtmacht arriveert in Jonestown, in 1978

Een van de eerste onderzoeken van de FBI in Jonestown

Lokale bewoners lopen richting de hutten waar de meeste mensen sliepen.



Docenten Don Jackson en Jann Gurvich met een groep studenten

Maria Katsaris, Annie Moore, Laura Johnston, Phyllis Chaikin en Terry Carter Jones tijdens een tussenstop om te tanken onderweg naar Guyana

Barbara Hoyer geeft les

Kinderen spelen op een evenwichtsbalk

Tinetra Fain in het regenwoud rond Jonestown

Nog een geënsceneerde foto voor in de brochure

Sebastian McMurry draagt Kimo Prokes. Deze foto is in scène gezet en gebruikt in marketingcampagnes om meer leden naar Guyana te krijgen

Jones vergadert met leden van het bouwcomité

Mr Muggs de chimpansee

Een van de klaslokalen