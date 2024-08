Dit is wat er gebeurt als je professionele voetballers een wegwerpcamera geeft

Goal Click is een wereldwijd project met een simpel idee als basis: stuur een stapel wegwerpcamera’s naar voetballers over de hele wereld, en laat ze hun eigen ervaringen documenteren. Dit jaar stuurde de onderneming camera’s op naar een groep spelers die zich aan het voorbereiden was op het WK vrouwenvoetbal, uit onder andere Thailand, Nieuw-Zeeland en Engeland – en vroeg hen om foto’s te maken van hun levens. Voor professionele voetballers bleken ze aardig te kunnen fotograferen.



We spraken Matthew Barrett, CEO en oprichter van Goal Click, over de 21 foto’s die voor het begin van het WK genomen zijn.

VICE: Hoi, Matt. Vertel eens: hoe is Goal Click ooit begonnen?

Matthew Barrett:

Het begon ongeveer vijf jaar geleden met een simpel idee: wat nou als we in ieder land ter wereld iemand zouden vinden, ze een camera zouden geven, en daarmee de mogelijkheid om zelf hun eigen verhaal te vertellen. Hoewel het wereldwijde project van Goal Click ook nog in volle gang is, ligt onze focus nu meer op specifieke series, of dat nou voor een specifieke stad of een land is, of een specifiek probleem of toernooi.

Hoe zijn de foto’s van het WK vrouwenvoetbal anders dan van de mannentoernooien?

Dit is de eerste keer dat we diep in het professionele vrouwenvoetbal duiken. Wat ik bijzonder leuk vind aan deze foto’s is de grote hoeveelheid verschillende situaties die ze beslaan. Toen we voor het eerst begonnen aan dit project was een van onze zorgen dat alle foto’s veel op elkaar zouden lijken. Dat we alleen maar foto’s van trainingen zouden krijgen. Maar op de foto’s is te zien dat de verschillen binnen vrouwenvoetbal enorm groot zijn.

Loes Geurts neemt een foto van haar teamgenoten bij Göteborg FC. Geurts speelt op het WK voor Nederland.

Binnen mannenvoetbal heb je ook wel verschillen, maar aan de top begint alles er vrij hetzelfde uit te zien. Ook al heb je te maken met vrouwenvoetballers die allemaal op het hoogste niveau spelen, er zijn grote verschillen in hun omstandigheden – qua voorzieningen, voorwaarden en zelfs de kwaliteit van de velden waarop ze spelen.

Tamires Cássia Dias de Britto’s teamgenoten spelen Teqball in Granja Comary, het nationale trainingscentrum van Brazilië.

Waarom denk je dat wegwerpcamera’s zo goed werken hiervoor?

De camera’s zorgen ervoor dat de foto’s allemaal dezelfde sfeer hebben. Daarnaast voelen mensen zich sneller op hun gemak. Wegwerpcamera’s hebben iets heel natuurlijks en onopvallends. Het heeft een aantal foto’s opgeleverd waarvan ik zeker weet dat buitenstaanders ze niet hadden kunnen nemen. En omdat je maar 27 foto’s kan nemen met één camera geeft dat de foto’s een bepaalde doelbewustheid mee, die samen echt een verhaal vertellen. Het zorgt ervoor dat je de spelers van dichtbij leert kennen.

Steph Catley, die voor Australië speelt, neemt een foto van haar teamgenoot Lydia Williams bovenop de gloednieuwe WK-ballen.

Wat is het meest interessante dat we van de foto’s kunnen leren?

Ik ben vooral geraakt door de krachtige band tussen de voetballers. Die is op heel veel van de foto’s terug te zien.

Stine HovlanStine Hovland’s teamgenoten spelen met een bal in de haven van Bergen in Noorwegen.

Door de verhalen heen zie je ook telkens dezelfde soort obstakels. Hopelijk is dit de laatste keer dat we verhalen horen van vrouwen die op jonge leeftijd met de jongens samen voetbalden totdat dat niet meer mocht, of verhalen over het niet hebben van een team of de nodige steun. Ik hoop dat dit soort verhalen verleden tijd zullen zijn als we dit project over vier en acht jaar opnieuw doen.



Steph Catley (Australië) neemt een foto van de Matilda’s op hun hersteldag.

Sam Mewis (VS) neemt een ijsbad met haar teamgenoot Alex Morgan.

Miranda Nild traint op het sportterrein van de Universiteit van Californië.

Miranda Nild neemt een foto van haar Thaise teamgenoot Rattikan Thongsombut.

Lucy Bronze’s teamgenoten in Leon na de halve finale van de Champions League.

Lucy Bronze’s Leon teamgenoten (van links naar rechts: Keisha Buchanan, Shanice van de Sanden en Saki Jumagai) op weg naar de halve finale van de Champions League.

Loes Geurts (Nederland) op een gezellige foto met haar team, Göteborg FC.

Lauren Silver (Jamaica) maakt een foto van haar Noorse clubteam, Trondheims-ørn, trainend in de sneeuw. Silver kijkt toe vanaf de tribune, omdat haar papierwerk nog niet geregeld was. Hierdoor kon ze niet meedoen aan hun eerste wedstrijd.

Kelley O’Hara (VS) legt haar teamgenoten vast in het trainingskamp van San Jose.

Hedvig Lindahl (Zweden) maakt een foto van het lege stadion van Parijs.

Fernanda Pinilla, die speelt voor Chili, legt het moment vast waarop haar teamgenoten bij Córdoba CF het veld oplopen.

Fernanda Pinilla’s teamgenoten van Córdoba CF, Cristina Medina and Irene Ragman, in Spanje.

Caitlin Foord maakt een foto van Alanna Kennedy en Steph Catley, die ook betrokken zijn bij het Goal Click-project, in het trainingskamp van Australië in Denver in de VS.

Beth Mead (Engeland), legt de warming-up voor een trainingssessie vast van Arsenal-teamgenoten Leah Williamson en Jordan Nobbs.

De Braziliaanse teamgenoten van Aline Reis kletsen en lachen voor de training in Don Benito in Spanje.

Ali Riley maakt een foto van haar Nieuw-Zeelandse teamgenoot Betsy Hassett, die haar nagels aan het lakken is. Het team was op reis naar Spanje om tegen Noorwegen te spelen.