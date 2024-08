Zelfgemaakte krokante kipnuggets

Porties: ongeveer 30

Voorbereiding: 15 minuten

Totaal: 4 uur

Benodigdheden

450 gram kipgehakt

1 theelepel knoflookzout

1 theelepel uienpoeder

zeezout, naar smaak

180 gram bloem

50 gram maizena

1 groot ei

60 ml volle melk

190 ml bruiswater

koolzaadolie, om in te frituren

Bereidingswijze

1. Leg bakpapier op een bakplaat en zet opzij.

2. Doe de kip, het knoflookzout, uienpoeder en zout in een keukenmachine en pureer alles totdat het een pasta is. Verdeel de kip in stukjes van 14 gram, plet ze lichtelijk en leg ze op de voorbereide bakplaat. Zet 2 uur in de vriezer.

3. Meng ondertussen de helft van de bloem, 40 gram van de maizena en het zout in een middelgrote kom. Meng in een andere middelgrote kom het ei met de melk. Dip elke nugget afzonderlijk in de kom met het bloemmengsel, zodat de hele buitenkant bedekt is. Dip hem daarna in het melkmengsel en bedek de buitenkant nogmaals helemaal. Dip hem daarna nog een keer in het bloemmengsel. Doe de resterende bloem en de resterende maizena in een kom en meng met het bruiswater. Leg elke nugget afzonderlijk even in het beslag. Vervang het bakpapier en leg alle nuggets op de bakplaat.

4. Verhit 5 centimeter olie in een grote pan, totdat een keukenthermometer 160 °C aangeeft. Leg de nuggets in porties in de pan, draai ze om zodat ze gelijkmatig gaar worden en frituur ongeveer anderhalve minuut, totdat ze licht goudbruin zijn. Haal ze met een schuimspaan uit de pan, leg ze op een bakplaat en laat ze 1 uur in de koelkast staan.

5. Verhit de olie totdat de thermometer 190 °C aangeeft. Leg de nuggets opnieuw in porties in de pan en frituur ongeveer 3 minuten, totdat ze goudbruin zijn. Haal ze met een schuimspaan uit de pan, leg ze op een bakplaat met daarop keukenpapier en breng op smaak met zout. Serveer met je favoriete dipsaus.

