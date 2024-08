Zelfgemaakte onderzeeër zinkt, nu wordt zijn maker verdacht van moord

De uitvinder van een van de grootste zelfgemaakte onderzeeërs is aangehouden in Kopenhagen op verdenking van “onwettig doden”, nadat de onderzeeër zonk voor de Deense kust, naar verluidt met een journalist aan boord. Dat melden verschillende media.

Vijf jaar geleden filmde een Motherboard-filmcrew Peter Madsen, van Copenhagen Suborbitals, in zijn werkplaats in Denemarken. Toen wilde hij met zijn medeoprichter Kristian Von Bengtson raketten lanceren van de UC3 Nautilus, een amateur-onderzeeër die Peter Madsen samen met een paar vrijwilligers* had gebouwd. Madsen zou de astronaut worden.

“Je hebt niet veel moed nodig om in een raket te klimmen, het luik te laten sluiten, en de verbrandingsmotoren te starten. Want het werkt, of het werkt niet,” vertelde hij ons in 2012. “De tijdspanne die je hebt om dat te beseffen, is vrij kort. Maar de bevelhebbers op de grond; zij moeten de beslissing maken dat ding te lanceren. Daar moeten ze onvoorstelbaar moedig voor zijn.”

Die lancering had vertraging opgelopen omdat er dure reparaties moesten gebeuren aan de duikboot. Een Indiegogo crowdfunding campagne in 2013 slaagde er niet in om genoeg geld te verzamelen. Volgens Ars Technica besloot Madsen daarna de reparaties zelf te doen, wat de interesse wekte van de Zweedse journalist Kim Wall.

Madsen en Wall maakten donderdag een testrit met de UC3 Nautilus. De onderzeeër zonk volgens Madsen door een probleem met de ballasttank. De politie verklaart echter dat Madsen de onderzeeër bewust heeft laten zinken. Journalist Kim Wall, die ook voor VICE heeft geschreven, is nog steeds vermist.

Op zondag meldde politiewoordvoerder Jens Møller Jensen dat de duikboot uit het water werd gehaald, maar dat er geen lichaam gevonden werd. De zoektocht naar Wall in het water en vanuit de lucht gaat verder. De opsporing op land is stopgezet. Ole Theill Sörensen, officier van dienst bij het Gezamenlijk Defensiecommando, zegt over de speurtocht op het water tegen de Deense krant Expressen: “We zijn niet op zoek naar een levend persoon. We zoeken een lijk, vrees ik.”

Volgens Ars Technica is Madsen aangehouden op verdenking van “onwettig doden” – een voorloper op een mogelijke doodslag- of moordaanklacht.

* Deze zin in het artikel werd op 14 augustus om 17:00 gecorrigeerd.