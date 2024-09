De curieuze zelfportretten van een Japanse fotograaf van 89

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US.

De Japanse fotograaf Kimiko Nishimoto mag gerust een laatbloeier worden genoemd. Ze begon pas te fotograferen op haar 72e, in 2001, en heeft sindsdien een carrière opgebouwd waar menig amateurfotograaf zijn vingers bij aflikt. Volgens de The Japan Times had Nishimoto voor 2001 überhaupt nog nooit een camera aangeraakt. Ze leerde fotograferen en beeldbewerken van haar oudste zoon, die art director is bij een designstudio.

Inmiddels is Nishimoto 89. Ze heeft diverse tentoonstellingen op haar naam staan en op Instagram heeft ze meer dan honderdduizend volgers. “Voor zover ik weet, draait het goede leven erom dat je een beetje speels blijft,” zei Nishimoto in februari tegen The Japan Times. “Als ik thuis om me heen kijk, vind ik altijd wel leuke dingen om te fotograferen.”

Nishimoto maakt zelfportretten, en niet zomaar zelfportretten. Ze poseert in dierenpakken — soms een kikker, dan weer een konijn — en legt zichzelf vast terwijl ze aan de waslijn hangt, of boze geesten verjaagt met haar scootmobiel. Een ander thema dat veel in haar werk terugkeert is de vliegende bezemsteel. Ook houdt ze er de gewoonte op na om te poseren terwijl ze zogenaamd door een auto omver wordt gereden.

Wat haar werk vooral fijn maakt om naar te kijken, is de blijdschap die Nishimoto uitstraalt. Je krijgt het idee dat je haar kent, en weet wat ze denkt. Ze mag 89 zijn, maar beschikt over een onstuimige geest die je normaal aantreft bij mensen die zo’n 70 jaar jonger zijn.

Haar recentste expositie was in de Epson Imaging Gallery Epsite in Tokyo, en haar werk is ook verzameld in een boek. Nishimoto ziet fotografie als een manier om te dealen met het overlijden van haar man, en is vastbesloten ermee door te gaan tot ze erbij neervalt. “Als ik op een gegeven moment mijn bed niet meer uitkom, dan fotografeer ik wel gewoon liggend,” zei ze tegen The Japan Times. “Zelfs als ik dan alleen nog maar het plafond kan vastleggen.”