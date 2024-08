Zelfportretten op het randje tussen fantasie en realiteit

Deze fotoserie verscheen eerder in ons Photo Issue . Bekijk meer series uit het magazine op deze interactieve site .



Matt Grubb is een kunstenaar uit Brooklyn, die opgroeide in San Francisco en een kunstopleiding deed aan de Yale-universiteit. Zijn werk is vaak conceptueel, maar in ons Photo Issue laat hij een serie zelfportretten zien, die hij heeft gemaakt tussen 2017 en 2018. Wat begon als een hobby – een beetje make-uppen – werd na een tijdje een project waarin hij traditionele ideeën van glamour en schoonheid losliet, en zich meer ging richten op allerlei soorten transformaties.

Om zijn beelden te creëren, waarvoor hij onder andere gebruikmaakt van doorzichtige maskers, is hij meestal zo’n drie tot zes uur bezig. Grubb vertelt dat hij probeert om alles te vermijden wat specifiek mannelijk of vrouwelijk is. De beelden houden volgens hem het midden tussen “ongelofelijk veel zelfvertrouwen en een totale zelfvernietiging”, zegt hij. “Ze begeven zich op het snijvlak tussen fantasie en realiteit, wat ook geldt voor veel queers die zich thuis proberen te voelen in hun lichaam. Als ik heel mooi zou zijn geweest, hoe zou ik mezelf dan nog mooier kunnen maken? En als ik lelijk was, laten we dan kijken hoe diep die lelijkheid kan gaan.”

