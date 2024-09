Zelfs als Teemong een clip niet zelf schiet is het indrukwekkend

Teemong kan inmiddels wel worden gezien als de koning van de Nederlandse videoclips. Of hij nou Fresku portretteert als Douwe Bob, of Braz als de zwarte versie van Kane – het is eigenlijk altijd raak. Maar zelfs als hij een clip uitbrengt waarin hij precies niets zelf heeft geschoten kan het imponerend zijn. De video van zijn nieuwe track The Hassle bestaat volledig uit beelden van de Amerikaanse film Ballast, uit 2008.

In de scènes die Teemong heeft uitgekozen wordt op prachtige wijze de treurige, rauwe leegte van het leven in Mississippi weergegeven. Naast de beelden van overvallen, het roken van crack en vechtpartijen is de track ook nog eens bijzonder goed, want laten we tussen al het bewegende beeld door niet vergeten dat Teemong ook nog eens een uitstekende producer is. Een toptraptrack met een Scatman-sample, wat the ski-ba-da-pop wil je nog meer om je weekend in te blazen?

Check het hier beneden: